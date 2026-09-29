Condenaron al docente que admitió haber abusado de 8 alumnos en Guaymallén

El docente fue condenado a 6 años y 4 meses de cárcel.

El detalle de las denuncias por abuso sexual

El 30 de octubre de 2024 se radicó la primera acusación en contra del docente. Los padres de una alumna de 10 años del colegio público Tomás Alva Edison, ubicado en el barrio Santa Ana, de Guaymallén, aseguraron que esa misma mañana el hombre la había tocado en los pechos mientras dictaba clases. Ese primer caso destapó otras 7 denuncias de abuso sexual en su contra. Por ejemplo de una compañerita de la misma edad quien dijo haber pasado por la misma situación una semana antes.

Los otros 6 expedientes que se acumularon fueron de alumnas de otra escuela, la Fray Benito Lamas, también ubicada en Guaymallén. Todos esos hechos ocurrieron entre los ciclos lectivos de 2023 y 2024, y tuvieron como víctimas a niños de entre 8 y 10 años que también dijeron haber sido tocados en sus partes íntimas, por ejemplo, cuando se acercaban al escritorio del docente para entregarle una tarea.

La escuela pública Tomás Edison donde trabajaba el docente. Captura

La excepción fue un niño de primer grado de ese colegio, de entre 5 y 6 años, quien habría pasado por la misma situación de abuso sexual cuando el docente hacía la guarda en su curso ya que había faltado el profesor titular.

El caso generó polémica dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE) ya que el hombre tenía una condena firme por un abuso sexual similar desde el año 2013 y se le debería haber exigido el certificado de antecedentes para poder estar al frente de un aula. La situación impulsó que se modificara el protocolo de revisión de antecedentes para ser docente en la provincia.