Por segunda vez en su vida, Hugo Efraín Oyola (61) escuchó que un juez lo declara culpable de abuso sexual. El docente volvió a ser condenado por agredir a 8 alumnos en 2 escuelas donde daba clases en Guaymallén para mediados de 2023 y 2024.
Condenaron al docente que admitió haber abusado de 8 alumnos en Guaymallén
Hugo Efraín Oyola (61) recibió una pena de 6 años y 4 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer como docente
Luego que las denuncias se replicaron hace 2 años -ver más abajo-, estaba todo listo para realizar el debate contra el docente de matemáticas. Sin embargo, en los últimos días la defensora oficial Verónica Manrique acordó con el fiscal Jorge Quiroga la realización de un juicio abreviado.
Por esta vía, Hugo Oyola admitió haber cometido 8 hechos de abuso sexual simple agravado por estar encargado de la educación y la guarda. El juez Luis Correa Llano lo condenó a una pena de 6 años y 4 meses de prisión. También se contempló la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia, aunque pidió un permiso especial para poder ser profesor dentro de otros presos dentro de la cárcel.
El detalle de las denuncias por abuso sexual
El 30 de octubre de 2024 se radicó la primera acusación en contra del docente. Los padres de una alumna de 10 años del colegio público Tomás Alva Edison, ubicado en el barrio Santa Ana, de Guaymallén, aseguraron que esa misma mañana el hombre la había tocado en los pechos mientras dictaba clases. Ese primer caso destapó otras 7 denuncias de abuso sexual en su contra. Por ejemplo de una compañerita de la misma edad quien dijo haber pasado por la misma situación una semana antes.
Los otros 6 expedientes que se acumularon fueron de alumnas de otra escuela, la Fray Benito Lamas, también ubicada en Guaymallén. Todos esos hechos ocurrieron entre los ciclos lectivos de 2023 y 2024, y tuvieron como víctimas a niños de entre 8 y 10 años que también dijeron haber sido tocados en sus partes íntimas, por ejemplo, cuando se acercaban al escritorio del docente para entregarle una tarea.
La excepción fue un niño de primer grado de ese colegio, de entre 5 y 6 años, quien habría pasado por la misma situación de abuso sexual cuando el docente hacía la guarda en su curso ya que había faltado el profesor titular.
El caso generó polémica dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE) ya que el hombre tenía una condena firme por un abuso sexual similar desde el año 2013 y se le debería haber exigido el certificado de antecedentes para poder estar al frente de un aula. La situación impulsó que se modificara el protocolo de revisión de antecedentes para ser docente en la provincia.
En pocas palabras
- Docente condenado: Hugo Efraín Oyola (61) recibió 6 años y 4 meses de prisión por abuso sexual agravado.
- Abuso en Guaymallén: los hechos ocurrieron en dos escuelas de Guaymallén entre 2023 y 2024, afectando a 8 alumnos.
- Antecedentes y polémica: el hombre ya tenía una condena previa por abuso, generando cuestionamientos sobre los controles en el sistema educativo.