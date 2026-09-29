Paro de 72 horas en la UNCuyo: docentes de universidades públicas inician una nueva medida

El reclamo del personal docente y no docente de las universidades públicas incluye una recomposición salarial del 33,4%.

En ese contexto, la dirigencia gremial hizo referencia a la resolución del juez federal Diego Martín Cormick, quien intimó al gobierno nacional a hacer efectiva la medida cautelar que exige el pago correspondiente antes del 30 de septiembre. Desde los sindicatos indicaron que, aunque circularon versiones sobre una apelación gubernamental, la presentación formal aún no fue radicada y advirtieron sobre la acumulación de multas por incumplimiento en caso de no concretarse el pago.

Hasta el momento, los trabajadores del sector no han percibido incrementos salariales adicionales, más allá del 3% previsto para octubre sobre los haberes de septiembre, mientras continúan paralizadas las mesas de negociación paritaria.

Marcha federal de personal docente

A la par del cese de actividades, distintas unidades académicas impulsarán este miércoles medidas abiertas a la sociedad.

El paro de 72 horas fue convocada por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, articulada con los planes de lucha que llevan adelante la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Aduba, Apuba, Feduba y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

El reclamo por el financiamiento del sistema universitario nacional se inició a fines del año pasado mediante presentaciones cautelares impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ante la falta de transferencia de partidas por parte del Ejecutivo.

El conjunto de protestas de esta semana funcionará como la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el jueves 15 de octubre.