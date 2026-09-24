La rectora de la UNCuyo se ilusionó con que los legisladores mendocinos avalen un mayor presupuesto

"Yo estoy esperanzada", asumió la rectora de la UNCuyo, Adriana García, cuando se refirió a la reunión que mantuvo con 6 de los 10 los legisladores nacionales, a los que convocó para explicarles la necesidad de la universidad mendocina de ampliar el presupuesto 2027 y que se cumpla con la ley de financiamiento universitario.
"Más allá de lo que puedan llegar a votar, según lo que determinen sus partidos, creo que el tomar conciencia y particularizar lo que es la UNCuyo, que es la más completa del oeste argentino es clave, y que no se puede comparar con otras universidades aunque estemos todos en la misma lucha", remarcó en el programa Séptimo Día, de El Siete.
Hace casi una semana, Adriana García se reunió con los diputados nacionales Mariana Juri, Emir Félix, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y a la cita se sumó de manera virtual la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que por esos días cursaba los últimos días de su embarazo y fue madre este martes.
También se sumó la ex diputada libertaria Lourdes Arrieta, que ahora integra el partido Coherencia.
De los 4 restantes, el peronista Martín Aveiro se puso a disposición, y también lo hicieron los libertarios Luis Petri, Mercedes Llano y Álvaro Martínez. "Ellos nos cursaron la invitación para que vayamos al Congreso, pero no dudo que vayan a venir a nuestro territorio", remarcó.
García recordó que el reclamo de mayor presupuesto para las universidades incluye distintos frentes: la pelea en las paritarias, la de la judicialización para que se cumpla la ley de presupuesto universitario, y la batalla legislativa, en la que claramente buscan que se comprometan los distintos legisladores.
García tiene en revisión más de 100 cargos en la UNCuyo
La nueva rectora ya tiene 48 días en funciones, y asumió que aún sigue revisando un paquete de unos 100 cargos en la UNCuyo que podría renovar.
"Lo deberíamos haber resuelto ya, pero no es fácil. En las universidades hay continuidades y cambios laborales, y hay que mirar muy bien qué es lo que se ha hecho, para saber si esa persona o esa secretaría puede continuar con esa línea o debemos cambiar", marcó.
Apenas asumió en el cargo, al Consejo Superior llegaron 150 expedientes de personas que querían quedarse en un cargo de planta de la UNCuyo.
En Séptimo Día reconoció que decidió darle continuidad a los cargos directivos del Hospital Universitario porque entendió que era necesario para el funcionamiento de ese nosocomio.
En pocas palabras
- Reclamo presupuestario: la rectora de la UNCuyo, Adriana García, se reunió con legisladores para pedir mayores fondos universitarios.
- Esperanza de aval: García se mostró esperanzada en que los representantes mendocinos apoyen el incremento del presupuesto.
- Convocatoria legislativa: la rectora ya dialogó con 6 de los 10 legisladores nacionales sobre la necesidad de financiamiento.