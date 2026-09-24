La rectora de la UNCuyo se ilusionó con que los legisladores mendocinos avalen un mayor presupuesto

También se sumó la ex diputada libertaria Lourdes Arrieta, que ahora integra el partido Coherencia.

La rectora de la UNCuyo, Adriana García se reunió con 6 de los 10 legisladores nacionales con la idea de mostrarles por qué es necesario ampliar el presupuesto para la universidad.

De los 4 restantes, el peronista Martín Aveiro se puso a disposición, y también lo hicieron los libertarios Luis Petri, Mercedes Llano y Álvaro Martínez. "Ellos nos cursaron la invitación para que vayamos al Congreso, pero no dudo que vayan a venir a nuestro territorio", remarcó.

García recordó que el reclamo de mayor presupuesto para las universidades incluye distintos frentes: la pelea en las paritarias, la de la judicialización para que se cumpla la ley de presupuesto universitario, y la batalla legislativa, en la que claramente buscan que se comprometan los distintos legisladores.

García tiene en revisión más de 100 cargos en la UNCuyo

La nueva rectora ya tiene 48 días en funciones, y asumió que aún sigue revisando un paquete de unos 100 cargos en la UNCuyo que podría renovar.

La rectora de la UNCuyo, Adriana García se refirió a los más de 100 cargos que revisa en el esquema de la universidad.

"Lo deberíamos haber resuelto ya, pero no es fácil. En las universidades hay continuidades y cambios laborales, y hay que mirar muy bien qué es lo que se ha hecho, para saber si esa persona o esa secretaría puede continuar con esa línea o debemos cambiar", marcó.

Apenas asumió en el cargo, al Consejo Superior llegaron 150 expedientes de personas que querían quedarse en un cargo de planta de la UNCuyo.

En Séptimo Día reconoció que decidió darle continuidad a los cargos directivos del Hospital Universitario porque entendió que era necesario para el funcionamiento de ese nosocomio.