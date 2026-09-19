La UNCuyo inició el proyecto para restaurar la ex Escuela de Música conocida como Casa Bombal

La ex Escuela de Música fue construida entre 1912 y 1914. Foto: gentileza UNCuyo

Tras su cierre hace 15 años, el plan actual busca preservar su arquitectura patrimonial y destinar la estructura a un nuevo centro cultural universitario. "Este es el puntapié inicial. Iniciamos un proyecto para su recuperación con miras a un futuro centro cultural en la Ciudad de Mendoza”, afirmó el secretario de Extensión, Javier Ozollo.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Extensión y cuenta con el asesoramiento técnico de especialistas y docentes de las facultades de Ingeniería y de Artes y Diseño. Dado el contexto de restricciones presupuestarias que atraviesan las universidades nacionales, la gestión prevé la búsqueda de financiamiento externo para la ejecución de las obras.

Para las obras de restauración se buscará financiamiento externo teniendo en cuenta el recorte presupuestario que sufre la universidad. Foto: gentileza UNCuyo

Aportes técnicos y búsqueda de financiamiento para la restauración

Entre los aportes académicos, el arquitecto Pablo Bianchi, responsable de la cátedra de Intervención en el Patrimonio, detalló que en el 2025 trabajaron junto a estudiantes en un diagnóstico sobre la propiedad.

“Hicimos este trabajo para poner en valor el patrimonio inmueble de Casa Bombal y lo ponemos a disposición de las autoridades para avanzar en el rescate de este inmueble tan valioso para Mendoza”, señaló.

En tanto, Víctor Manuel Pizarro, personal de apoyo académico de la Facultad de Artes y Diseño, destacó la significación histórica del lugar: “Mi anhelo y la satisfacción de hoy es ver la posibilidad de que se restaure y vuelva a vivir este edificio, donde hay muchas historias y vivencias”.

La rectora de la UNCuyo, Adriana García, en el inmueble de calle Lavalle de la Ciudad de Mendoza. Foto: gentileza UNCuyo

Una residencia que se convirtió en escuela

El proyecto busca recuperar el uso de un edificio que, desde los primeros años de la Universidad, albergó actividades vinculadas con la formación musical. El Conservatorio de Música y Arte Escénico fue creado en 1939, junto con la UNCUYO, y tuvo como primer director al maestro Julio Perceval.

Durante esos años se impulsaron distintos organismos que luego ocuparían un lugar relevante en la vida artística de Mendoza, como la Orquesta Sinfónica, el Coro de Madrigalistas —actual Coro de Cámara— y el Departamento de Musicología. Por las aulas de la antigua casona pasaron generaciones de músicos, docentes e investigadores.

Con el paso del tiempo, el inmueble comenzó a presentar limitaciones para su uso como establecimiento educativo. El crecimiento de la matrícula y de la oferta académica generó necesidades de infraestructura, distribución de aulas y aislación acústica que una construcción concebida originalmente como residencia no podía resolver con facilidad. El traslado de la Escuela de Música hacia la nueva sede en el predio se hizo progresivamente hasta su finalización en 2010.

Durante la recorrida, la rectora Adriana García enfatizó la necesidad de sumar colaboración del sector privado y de organismos internacionales. "Entramos aquí al rescate de un patrimonio que es de todos los mendocinos. Este es un momento inaugural pero ya tenemos la base para trabajar. Nos falta la parte más importante que es el financiamiento, y por eso necesitamos que empresas e instituciones vean este proyecto y se sumen con ayuda mancomunada para esta puesta en valor”, concluyó.