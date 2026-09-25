Proyecto para mudar el Hogar Santa Marta: la oposición aseguró que a la iniciativa le faltan precisiones

60 adultos mayores residen actualmente en el hogar Santa Marta.

Qué cuestiona la oposición

Uno de los principales interrogantes planteados por los legisladores es qué ocurrirá concretamente con el terreno de Boulogne Sur Mer. Gómez señaló que, tal como está redactado el proyecto, el Ejecutivo queda habilitado para permutarlo, transferirlo a título oneroso o entregarlo como dación en pago.

"Nos preocupa, estamos hablando de un bien con un valor económico muy importante y por eso vamos a proceder con mucha cautela", señaló el diputado peronista.

Lucas Ilardo, presidente del bloque Fuerza Patria, también reclamó precisiones. Entre otras cuestiones, planteó que el proyecto no determina para qué se utilizará el terreno una vez que deje de formar parte del dominio público ni establece, según su interpretación, suficientes garantías sobre el proceso de traslado de los adultos mayores.

El legislador también cuestionó que la iniciativa no especifique con claridad que ningún residente será trasladado hasta que exista una nueva sede disponible para recibirlo. Además, señaló la necesidad de conocer cómo se realizará la mensura y subdivisión del inmueble.

Difonso, por su parte, fue más allá en su cuestionamiento al plantear que existe una confusión entre el patrimonio estatal y los intereses privados.

La oposición al gobierno de Alfredo Cornejo asegura que el proyecto debe ser explicado con detalles y que no ha habido diálogo con los partidos no oficialistas.

"En Mendoza ya no hay un límite entre los intereses de un privado y los intereses del Estado. Se mezclan los intereses y se avanza sobre todos los bienes públicos, con una voracidad nunca vista. Es lamentable lo que está ocurriendo", afirmó.

Qué propone Cornejo para el Santa Marta

El Ejecutivo sostiene que el actual edificio del Hogar Santa Marta presenta un deterioro importante en lo arquitectónico y funcional. Además, la iniciativa asegura que sus características no permiten adecuarlo a las necesidades actuales de atención de adultos mayores. La residencia tiene más de un siglo de antigüedad.

La propuesta apunta a construir o adquirir una nueva sede, con mayor capacidad y mejores condiciones para la atención de personas mayores vulnerables. El proyecto contempla que el nuevo establecimiento tenga cobertura sanitaria pública exclusiva y que el inmueble esté ubicado en un lugar con acceso a servicios esenciales. El Gobierno también anticipó que la nueva residencia podría duplicar la capacidad actual, de unas 60 a unas 120 plazas.

Para financiar la operación, el proyecto solicita autorización para desafectar del dominio público la fracción donde funciona actualmente el hogar y habilitar al Ejecutivo a disponer de ella mediante una permuta, una transferencia a título oneroso o una dación en pago. También contempla la posibilidad de incorporar mecanismos de iniciativa privada al proceso de contratación.

La iniciativa establece además que el valor de los inmuebles involucrados deberá ser determinado por la Comisión Valuadora Provincial mediante un informe técnico fundado y prevé los trámites de mensura y subdivisión del terreno.

El Gobierno sostiene que el mecanismo permitiría aprovechar el valor del inmueble actual para financiar total o parcialmente la construcción o adquisición de la nueva residencia. Según lo informado por el Ejecutivo, el terreno no sería transferido hasta que la nueva sede esté terminada, habilitada y los residentes puedan ser trasladados.

El proyecto ingresó este jueves a la Cámara de Diputados y ahora deberá comenzar su recorrido legislativo. Allí, antes de discutir los votos, la oposición ya marcó cuáles serán sus condiciones: más información, explicaciones sobre el destino del patrimonio provincial y garantías concretas para los adultos mayores que viven actualmente en el Santa Marta.