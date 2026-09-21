El miércoles 23 de septiembre la Subsecretaría de Ambiente realizará la audiencia pública para tratar el proyecto de hub o Polo Logístico Mendoza, una inciativa adjudicada por el Gobierno provincial a una UTE de 4 empresas locales.
Va a audiencia pública el proyecto de polo logístico junto a la refinería de YPF en Luján
Es clave para iniciar la obra, que prevé servicios para camiones sobre 58 hectáreas. Una UTE promete invertir U$S100 millones en el futuro polo logístico
Allí se analizará el Estudio de Impacto Ambiental de la construcción de una Plataforma Logística Intermodal por parte de la UTE Andesmar-Kristich-Laugero- Servicios y Mandatos (Grupo Álvarez). Una propuesta que avanza rápido.
Es que la audiencia pública se realiza 2 meses después de haberse adjudicado el proyecto. La alianza de firmas mendocinas promete invertir U$S100 millones a lo largo de 5 años, plazo estimado de la obra en un predio de 58 hectáreas.
Para la logística internacional sobre la ruta a Chile es clave dotar a la zona de servicios para el transporte de cargas.Sobre todo cuando se cierra el paso fronterizo, que este año tocó un récord de 35 días y puso en jaque el flujo en alta montaña.
Qué contempla el proyecto del Polo Logístico
El proyecto del polo logístico abarca un predio de 58 hectáreas que es parte del Parque Industrial de Luján, entre la Ruta Nacional 7 y la Provincial 84, aledaño a la refinería de YPF.
Allí también se prevé trasladar el Puerto Seco, actualmente ubicado en Godoy Cruz, para realizar los trámites aduaneros.
Para la UTE contar con la aprobación del impacto ambiental es un paso determinante, porque significa la llave de acceso. Es decir, poder tomar posesión del terreno y empezar la obra.
Según estiman los socios, "durante el primer año la obra prevé el playón para camiones en tiempos de corte del paso internacional a Chile y los servicios anexos. Y en el segundo poder contar con el Puerto Seco".
La audiencia pública, que es 100% virtual vía plataforma Zoom, será el miércoles 23 a partir de las 10 y se transmitirá por el canal de Youtube.
Para participar hay que inscribirse previamente (hasta el martes 22 a las 23.59) y completar un formulario identificado como Masterplan Plataforma Logística Multimodal.
En pocas palabras
- Polo logístico: se tratará en audiencia pública el proyecto de hub en Luján de Cuyo.
- Inversión y plazo: una UTE prevé invertir U$S100 millones en 5 años para una plataforma de 58 hectáreas.
- Participación: la audiencia pública será virtual el 23 de septiembre, con inscripción previa vía formulario.