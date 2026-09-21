Va a audiencia pública el proyecto de polo logístico junto a la refinería de YPF en Luján

Para la logística internacional sobre la ruta a Chile es clave dotar a la zona de servicios para el transporte de cargas.Sobre todo cuando se cierra el paso fronterizo, que este año tocó un récord de 35 días y puso en jaque el flujo en alta montaña.

Qué contempla el proyecto del Polo Logístico

El proyecto del polo logístico abarca un predio de 58 hectáreas que es parte del Parque Industrial de Luján, entre la Ruta Nacional 7 y la Provincial 84, aledaño a la refinería de YPF.

Allí también se prevé trasladar el Puerto Seco, actualmente ubicado en Godoy Cruz, para realizar los trámites aduaneros.

Para la UTE contar con la aprobación del impacto ambiental es un paso determinante, porque significa la llave de acceso. Es decir, poder tomar posesión del terreno y empezar la obra.

Según estiman los socios, "durante el primer año la obra prevé el playón para camiones en tiempos de corte del paso internacional a Chile y los servicios anexos. Y en el segundo poder contar con el Puerto Seco".

La audiencia pública, que es 100% virtual vía plataforma Zoom, será el miércoles 23 a partir de las 10 y se transmitirá por el canal de Youtube.

Para participar hay que inscribirse previamente (hasta el martes 22 a las 23.59) y completar un formulario identificado como Masterplan Plataforma Logística Multimodal.