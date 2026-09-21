Con el dólar oficial y el blue quietos, el resto de las cotizaciones inició la semana en baja

De hecho, el dólar de referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas cerró arriba de los $2.004, con el 30% de recargo impositivo a cuenta de Ganancias incluido en ese precio para la venta.

Aunque estable en sus versiones físicas, entre los paralelos el dólar sigue arriba: el CCL, pese a una leve baja, ya se encamina a $1.600

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Lo dicho: fue una jornada de comportamientos mixtos, con algunas cotizaciones en una baja moderada.

Eso pasó con el dólar mayorista, el indicador para quienes están en el comercio exterior. Al retraerse 0,03%, la divisa llegó a venderse a $1.514, y todavía lejos de las bandas cambiarias del Banco Central: $728,91 (piso) y $1.907,47 (techo).

En un día no demasiado tumultuoso, el dólar MEP o Bolsa registró la mayor caída: fue 0,32% promedio ($5), que lo ubicó en $1.533,35.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocedió menos (0,09%) pero volvió a cerrar más arriba. Su precio de venta llegó a $1.596,10, ratificándose como el más costoso entre las versiones paralelas de la divisa norteamericana.