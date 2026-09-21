Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Con el dólar oficial y el blue quietos, el resto de las cotizaciones inició la semana en baja

El dólar en Banco Nación se mantuvo en $1.535, y el dólar blue en $1.550. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Este lunes 21 de septiembre el mercado no atravesó grandes sobresaltos, con el dólar oficial y el blue inmóviles

Este lunes 21 de septiembre el mercado no atravesó grandes sobresaltos, con el dólar oficial y el blue inmóviles

Este lunes 21 de septiembre el mercado cambiario cursó sin grandes sobresaltos. Sobre todo porque el dólar minorista en el Banco Nación se mantuvo en $1.535 e igual de sereno se mostró el dólar blue, que cerró otra vez a $1.550.

Sin embargo, los pocos movimientos registrados durante la primera rueda de la semana fueron a la baja. Pasó con el dólar mayorista y también los financieros.

En el caso del dólar oficial, otros bancos mostraron una inusual paridad con la pizarra del BNA, situándose en el rango de los $1.535-1.540. Un comportamiento que también repercutió en sus variantes como el dólar tarjeta.

De hecho, el dólar de referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas cerró arriba de los $2.004, con el 30% de recargo impositivo a cuenta de Ganancias incluido en ese precio para la venta.

Aunque estable en sus versiones f&iacute;sicas, entre los paralelos el d&oacute;lar sigue arriba: el CCL, pese a una leve baja, ya se encamina a $1.600

Aunque estable en sus versiones físicas, entre los paralelos el dólar sigue arriba: el CCL, pese a una leve baja, ya se encamina a $1.600

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Lo dicho: fue una jornada de comportamientos mixtos, con algunas cotizaciones en una baja moderada.

Eso pasó con el dólar mayorista, el indicador para quienes están en el comercio exterior. Al retraerse 0,03%, la divisa llegó a venderse a $1.514, y todavía lejos de las bandas cambiarias del Banco Central: $728,91 (piso) y $1.907,47 (techo).

En un día no demasiado tumultuoso, el dólar MEP o Bolsa registró la mayor caída: fue 0,32% promedio ($5), que lo ubicó en $1.533,35.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocedió menos (0,09%) pero volvió a cerrar más arriba. Su precio de venta llegó a $1.596,10, ratificándose como el más costoso entre las versiones paralelas de la divisa norteamericana.

En pocas palabras

  • Dólar oficial y blue: ambos se mantuvieron estables en $1.535 y $1.550 respectivamente este lunes.
  • Cotizaciones a la baja: el dólar mayorista y los financieros experimentaron leves descensos.
  • Dólar mayorista: el indicador para comercio exterior cerró a $1.514, con una baja del 0,03%.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar