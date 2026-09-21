Con el dólar oficial y el blue quietos, el resto de las cotizaciones inició la semana en baja

Este lunes 21 de septiembre el mercado cambiario cursó sin grandes sobresaltos. Sobre todo porque el dólar minorista en el Banco Nación se mantuvo en $1.535 e igual de sereno se mostró el dólar blue, que cerró otra vez a $1.550.
Sin embargo, los pocos movimientos registrados durante la primera rueda de la semana fueron a la baja. Pasó con el dólar mayorista y también los financieros.
En el caso del dólar oficial, otros bancos mostraron una inusual paridad con la pizarra del BNA, situándose en el rango de los $1.535-1.540. Un comportamiento que también repercutió en sus variantes como el dólar tarjeta.
De hecho, el dólar de referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas cerró arriba de los $2.004, con el 30% de recargo impositivo a cuenta de Ganancias incluido en ese precio para la venta.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Lo dicho: fue una jornada de comportamientos mixtos, con algunas cotizaciones en una baja moderada.
Eso pasó con el dólar mayorista, el indicador para quienes están en el comercio exterior. Al retraerse 0,03%, la divisa llegó a venderse a $1.514, y todavía lejos de las bandas cambiarias del Banco Central: $728,91 (piso) y $1.907,47 (techo).
En un día no demasiado tumultuoso, el dólar MEP o Bolsa registró la mayor caída: fue 0,32% promedio ($5), que lo ubicó en $1.533,35.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocedió menos (0,09%) pero volvió a cerrar más arriba. Su precio de venta llegó a $1.596,10, ratificándose como el más costoso entre las versiones paralelas de la divisa norteamericana.
En pocas palabras
- Dólar oficial y blue: ambos se mantuvieron estables en $1.535 y $1.550 respectivamente este lunes.
- Cotizaciones a la baja: el dólar mayorista y los financieros experimentaron leves descensos.
- Dólar mayorista: el indicador para comercio exterior cerró a $1.514, con una baja del 0,03%.