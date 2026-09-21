Jubilación, asignación por hijo y pensión de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con el último aumento

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.906,56.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $370.043,24.

Pensión para Madre de 7 hijos: $498.633,20.

En todos los casos, el bono forma parte de los montos detallados para este mes.

En relación a las asignaciones familiares y universales, el aumento del 2,11% también las alcanza:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $154.031 por hijo

La AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $501.537.

Asignación Familiar por Hijo pasa a $77.025

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanza los $250.780.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

A saber: los valores correspondientes a las asignaciones son por cada hijo. Y en el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto indicado corresponde al primer rango de ingresos.

Cómo se calculan los aumentos de ANSES

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen actualizaciones mensuales. El cálculo toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Además, los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES.