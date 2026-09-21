Jubilación, asignación por hijo y pensión de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con el último aumento

Los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones en Argentina recibirán en septiembre un incremento del 2,11%. Con la actualización de ANSES, quienes cobran la jubilación mínima y reciben además el bono de $70.000 percibirán un total de $498.633,20.
Hay que tener en cuenta que el aumento también impacta en las distintas prestaciones previsionales. En los casos de jubilaciones y pensiones que, con el haber correspondiente, no superen los $498.633,20, se otorgará un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobra en septiembre
Con el bono de $70.000 incluido, los montos informados para septiembre quedan de la siguiente manera:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.906,56.
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $370.043,24.
- Pensión para Madre de 7 hijos: $498.633,20.
En todos los casos, el bono forma parte de los montos detallados para este mes.
En relación a las asignaciones familiares y universales, el aumento del 2,11% también las alcanza:
- La Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $154.031 por hijo
- La AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $501.537.
- Asignación Familiar por Hijo pasa a $77.025
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanza los $250.780.
A saber: los valores correspondientes a las asignaciones son por cada hijo. Y en el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto indicado corresponde al primer rango de ingresos.
Cómo se calculan los aumentos de ANSES
Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen actualizaciones mensuales. El cálculo toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Además, los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES.
En pocas palabras
- Aumento en ANSES: jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un 2,11% de aumento en septiembre.
- Jubilación mínima: con bono de $70.000, el haber total asciende a $498.633,20.
- Nuevos montos: la AUH por hijo se eleva a $154.031 y la PUAM a $412.906,56.