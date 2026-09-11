AUH de ANSES en septiembre: cronograma de pagos por DNI, nuevos montos con aumento y cómo cobrar el 20% retenido

Montos oficiales de liquidación en mano (80%)

El esquema de pago de la ANSES contempla el depósito mensual del 80% del valor total de la prestación. El 20% restante es reservado por el organismo previsional y se libera acumulado tras certificar los controles de salud, vacunación y escolaridad:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $123.221,55

$123.221,55 Asignación por Embarazo (AUE): $123.221,55

$123.221,55 AUH por Hijo con Discapacidad: $401.226,62

Calendario de pagos de la AUH en septiembre por DNI

El cronograma oficial de acreditación para los titulares de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se despliega según la terminación del documento de identidad: