Jubilación máxima de ANSES: cuál es el tope decretado para cobrar en septiembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó en $2.884.395,56 el haber máximo bruto que percibirá un jubilado en septiembre de 2026. La cifra surge de la aplicación del aumento mensual del 2,11% en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio determinado por el INDEC.
Escala completa de montos previsionales en septiembre
Dentro de la estructura de pagos del organismo previsional, el ajuste modifica tanto el haber máximo legal como los pisos de contención para los haberes iniciales, las pensiones no contributivas y la PUAM:
- Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20
- PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
El límite de $498.633,20 y las condiciones para cobrar el bono
La liquidación del refuerzo económico de $70.000 contempla tres situaciones distintas según el nivel de ingresos del titular:
- Cobro completo: reservado para los beneficiarios que perciben el haber mínimo de $428.633,20, alcanzando el piso de $498.633,20 de bolsillo.
- Cobro proporcional: aplica a los jubilados con ingresos que superan el haber básico pero resultan menores a $498.633,20. En estos casos, reciben una suma equivalente a la diferencia requerida para equiparar esa cifra.
- Sin bono: los haberes superiores al tope de $498.633,20 y la jubilación máxima ($2.884.395,56) no reciben el adicional extraordinario.
Guía paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Para quienes reúnan los requisitos de edad (60 años mujeres, 65 años hombres) y 30 años de aportes para acceder a la prestación ordinaria, el inicio de la gestión consta de los siguientes pasos:
- Consultar la historia laboral: ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y seleccionar la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Reunir documentación de respaldo: si existen períodos no registrados en el sistema, recopilar certificaciones de servicio, recibos de sueldo antiguos, carnets de obra social o Declaración Jurada, junto con el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Solicitar turno presencial: agendar una cita en una oficina de la ANSES desde la web oficial y acudir en la fecha asignada presentando el DNI original.
En pocas palabras
- ANSES actualizó: Se formalizó la grilla de haberes con un reajuste del 2,11% por movilidad para jubilados.
- Haber máximo: El tope bruto decretado para septiembre de 2026 es de $2.884.395,56.
- Bono $70.000: Se aplica de forma completa, proporcional o no se cobra según el nivel de ingresos del titular.
Resumen generado por Thinkindot AI