Jubilación máxima de ANSES: cuál es el tope decretado para cobrar en septiembre de 2026

Escala completa de montos previsionales en septiembre

Dentro de la estructura de pagos del organismo previsional, el ajuste modifica tanto el haber máximo legal como los pisos de contención para los haberes iniciales, las pensiones no contributivas y la PUAM:

Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20

$428.633,20 más el bono de $70.000: PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55

$342.906,55 más $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23

$300.043,23 más $70.000: Jubilación máxima: $2.884.395,56

El límite de $498.633,20 y las condiciones para cobrar el bono

La liquidación del refuerzo económico de $70.000 contempla tres situaciones distintas según el nivel de ingresos del titular: