Calendario de jubilaciones de ANSES en septiembre: cuándo cobro según el DNI y montos con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario oficial de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para todos los jubilados y pensionados del país. En esta oportunidad, las prestaciones del sistema previsional reciben una actualización del 2,11%, calculada automáticamente sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante julio con dos decimales de precisión.
Escala previsional de septiembre: haberes, bono y total consolidado
La readecuación de ANSES modifica los valores del haber mínimo garantizado, las prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC):
- Jubilación mínima: $498.633,20 (incluye bono de $70.000)
- PUAM: $412.906,55 (incluye bono de $70.000)
- PNC (Invalidez / Vejez): $370.043,23 (incluye bono de $70.000)
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
Cronograma completo de pagos según la terminación del DNI
Las fechas de liquidación se organizan de acuerdo al último número del Documento Nacional de Identidad del titular y la categoría del haber percibido:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo (y PUAM)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Para iniciar la solicitud de la prestación previsional en las oficinas de ANSES se deben seguir estos pasos digitales:
- Ingreso a la plataforma: ingresar al sitio oficial de ANSES en la solapa Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de la historia laboral: verificar que la totalidad de los años trabajados figuren asentados en la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Presentación de documentación: si se detectan períodos faltantes, reunir certificaciones de servicio, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada, sumado al Formulario 6.18 de solicitud.
- Turno presencial: agendar una cita presencial a través de la web oficial y concurrir a la delegación seleccionada el día asignado portando el DNI en original.
En pocas palabras
- ANSES confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de septiembre de 2026.
- Los haberes tendrán un aumento del 2,11%, con actualización del IPC de julio.
- Se detalla el cronograma de pagos por terminación de DNI y los nuevos montos actualizados.
Resumen generado por Thinkindot AI