Calendario de jubilaciones de ANSES en septiembre: cuándo cobro según el DNI y montos con aumento

Escala previsional de septiembre: haberes, bono y total consolidado

La readecuación de ANSES modifica los valores del haber mínimo garantizado, las prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC):

Jubilación mínima: $498.633,20 (incluye bono de $70.000)

PUAM: $ 412.906,55 (incluye bono de $70.000)

PNC (Invalidez / Vejez): $370.043,23 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.884.395,56

Cronograma completo de pagos según la terminación del DNI

Las fechas de liquidación se organizan de acuerdo al último número del Documento Nacional de Identidad del titular y la categoría del haber percibido: