Créditos ANSES: cómo consultar las cuotas que faltan pagar y los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el procedimiento para poder consultar por los créditos ANSES y así saber el monto de las cuotas que cada persona debe pagar.
Antes de que Javier Milei asumiera la presidencia, el ex presidente Alberto Fernández y ANSES otorgaron créditos de hasta $1.000.000 a devolver en plazos que iban hasta las 48 cuotas. Esos préstamos, al menos los que se debían devolver en más de 24 cuotas, se siguen pagando hasta el día de hoy.
ANSES: cómo se pueden consultar los créditos y las cuotas
Para consultar por el crédito de ANSES que cada trabajador o jubilado sacó, se necesita tener CUIL y la clave de Seguridad Social, para así poder ingresar a Mi ANSES. Una vez en el portal, se debe ingresar a la opción Créditos ANSES y allí revisar los créditos vigentes que cada uno tenga.
Además, también se puede consultar y cambiar el CBU de la cuenta de donde se debitan las cuotas restantes del crédito ANSES o consultar la cantidad de estas y el monto a pagar por cada una.
Desde ANSES también reiteraron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.
En el caso de que la cuota no se haya podido debitar por falta de fondos, al mes siguiente se debitarán dos cuotas, explicaron desde ANSES. En caso de hacerse de ese modo, ANSES cobrará intereses por mora, por lo que siempre es recomendable cerciorarse de que las cuotas hayan sido debitadas.
ANSES: los montos de las cuotas de los créditos ANSES
ANSES también da la posibilidad de conocer los montos de las cuotas de los créditos. Vale recordar que los montos son iguales desde la segunda cuota y hasta el final, mientras que en el caso de la primera cuota, se pagan gastos administrativos, por eso es que esta ha sido más alta que el resto.
En cuanto a la posibilidad de nuevos créditos de ANSES, estos se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.
No obstante, jubilados, trabajadores e incluso personas que reciban asignaciones sociales de ANSES pueden obtener préstamos en algunos bancos que ofrecen características especiales para los créditos solicitados.
En pocas palabras
- Créditos ANSES: Se recuerda la fórmula para consultar los préstamos vigentes otorgados durante la gestión anterior.
- Consulta online: Se puede revisar el estado de los créditos, cuotas restantes y montos a través de la plataforma Mi ANSES.
- Cambios y débitos: Se detallan los procedimientos para modificar el CBU y cómo opera el débito automático de las cuotas.