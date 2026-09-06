Calendario de la AUH de ANSES en septiembre: cuándo se cobra según el DNI y montos oficiales con aumento

Montos de la AUH y Asignación por Embarazo en septiembre

Los importes acreditados en la cuenta bancaria del titular corresponden al 80% de liquidación directa mensual, ya que el porcentaje restante permanece en custodia del organismo hasta la acreditación de la Libreta anual:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $123.221,55

$123.221,55 Asignación por Embarazo (AUE): $123.221,55

$123.221,55 AUH por Hijo con Discapacidad: $401.226,62

Cronograma de cobro de la AUH por terminación de DNI

Las fechas de pago de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo se distribuyen durante la segunda y tercera semana del mes: