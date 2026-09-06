Calendario de la AUH de ANSES en septiembre: cuándo se cobra según el DNI y montos oficiales con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) para septiembre de 2026. El programa de contención social, que alcanza a 2,5 millones de familias y 4,3 millones de niños en todo el país, aplica este mes una actualización del 2,11% en sus montos basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Montos de la AUH y Asignación por Embarazo en septiembre
Los importes acreditados en la cuenta bancaria del titular corresponden al 80% de liquidación directa mensual, ya que el porcentaje restante permanece en custodia del organismo hasta la acreditación de la Libreta anual:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $123.221,55
- Asignación por Embarazo (AUE): $123.221,55
- AUH por Hijo con Discapacidad: $401.226,62
Cronograma de cobro de la AUH por terminación de DNI
Las fechas de pago de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo se distribuyen durante la segunda y tercera semana del mes:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Paso a paso: cómo cobro el 20% retenido de la Libreta AUH
Para solicitar la devolución del acumulado por retenciones de ANSES, el titular debe completar el trámite de certificación de salud y escolaridad mediante la plataforma digital:
- Acceso al portal: ingresar a Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL.
- Consulta de estado: dirigirse a la solapa Hijos > Libreta AUH y revisar la situación de los menores a cargo.
- Descarga de formulario: generar la planilla e imprimirla en una sola hoja si falta la certificación de salud, vacunas o escolaridad.
- Firma institucional: presentar el documento en la escuela y el centro de salud correspondiente para la colocación de sellos y firmas.
- Carga en el sistema: tomar una foto clara del formulario (en formato JPG y menor a 3 MB) y subirla nuevamente desde la opción Subir Libreta AUH. Un correo de confirmación validará la finalización de la gestión.
En pocas palabras
- ANSES y AUH: Lanzaron el calendario de cobro de septiembre con aumentos.
- Montos y Cronograma: Se actualizan los montos y se detalla cuándo cobra cada DNI.
- Trámite Libreta: Se explica cómo gestionar la devolución del 20% retenido.
Resumen generado por Thinkindot AI