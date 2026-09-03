AUH de ANSES: el trámite obligatorio para no perder la asignación

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) deben cumplir con la carga obligatoria del formulario de la Libreta. Este procedimiento funciona como una declaración jurada mediante la cual el Estado verifica que los niños, niñas y adolescentes a cargo cumplan con los esquemas de vacunación, las revisiones médicas periódicas y la asistencia regular a las aulas.
Riesgos y consecuencias de no presentar el formulario
Omitir la entrega de la documentación genera complicaciones directas en la percepción de la prestación social:
- Suspensión del beneficio: la ANSES queda facultada para interrumpir las acreditaciones mensuales habituales hasta que se regularice la situación del titular.
- Bloqueo de fondos: se pierde la posibilidad de cobrar el 20% acumulado mes a mes durante el período lectivo anterior.
- Sin penalizaciones retroactivas: presentar el formulario no genera quitas ni descuentos; por el contrario, regulariza la cuenta y destraba los pagos retenidos.
Los tres pilares obligatorios que certifica la Libreta AUH
La planilla debe contar con los sellos y firmas oficiales de las instituciones correspondientes para certificar:
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Salud: controles clínicos y de desarrollo físico obligatorios según la edad.
Vacunación: cumplimiento efectivo de las dosis del Calendario Nacional de Vacunación.
Educación: acreditación de la asistencia escolar regular al ciclo correspondiente.
Guía digital para presentar la Libreta en Mi ANSES
El trámite es completamente gratuito y puede gestionarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet:
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Acceso al sistema: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Sección Hijos: seleccionar el menú Hijos > Libreta AUH para consultar el estado de la documentación de cada menor.
Descarga de planilla: si restan secciones por completar, generar e imprimir el formulario en una sola hoja con buena legibilidad.
Certificación: acudir al centro de salud y a la escuela para solicitar la firma y sello de las autoridades.
Carga digital: tomar una fotografía clara del documento completado, ingresar nuevamente a la web y subir la imagen para finalizar la gestión.
Canales de atención de ANSES habilitados
Frente a dudas sobre la carga del sistema o la fecha exacta de liquidación del dinero retenido, el organismo dispone de la línea gratuita 130, el portal Mi ANSES y la plataforma de Atención Virtual.
En pocas palabras
- Trámite obligatorio: Presentar la Libreta AUH es requisito para verificar controles de salud y educación.
- Consecuencias: No presentar el formulario puede llevar a la suspensión del beneficio y bloqueo de fondos.
- Canales de gestión: El trámite se puede realizar de forma digital a través de Mi ANSES o presencialmente.