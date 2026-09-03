AUH de ANSES: el trámite obligatorio para no perder la asignación

Riesgos y consecuencias de no presentar el formulario

Omitir la entrega de la documentación genera complicaciones directas en la percepción de la prestación social:

Suspensión del beneficio: la ANSES queda facultada para interrumpir las acreditaciones mensuales habituales hasta que se regularice la situación del titular.

la ANSES queda facultada para interrumpir las acreditaciones mensuales habituales hasta que se regularice la situación del titular. Bloqueo de fondos: se pierde la posibilidad de cobrar el 20% acumulado mes a mes durante el período lectivo anterior.

se pierde la posibilidad de cobrar el mes a mes durante el período lectivo anterior. Sin penalizaciones retroactivas: presentar el formulario no genera quitas ni descuentos; por el contrario, regulariza la cuenta y destraba los pagos retenidos.

Los tres pilares obligatorios que certifica la Libreta AUH

La planilla debe contar con los sellos y firmas oficiales de las instituciones correspondientes para certificar: