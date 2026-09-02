Descuentos de ANSES para jubilados en supermercados: cuáles participan en septiembre 2026

Descuento directo en caja: se efectúa de manera inmediata sobre el ticket final al presentar la tarjeta de débito donde se cobra la prestación previsional.

se efectúa de manera inmediata sobre el ticket final al presentar la tarjeta de débito donde se cobra la prestación previsional. Reintegro en la cuenta bancaria: el comprador abona el total de la compra y, dentro de los días hábiles posteriores, recibe la devolución del porcentaje correspondiente directamente en su caja de ahorro.

Cadenas de supermercados y rubros adheridos

Entre las principales cadenas de supermercados que forman parte de la red de beneficios de ANSES se destacan:

Carrefour

Coto

Changomás

Día

Disco

Jumbo

Vea

La Anónima

Josimar

Además de los supermercados, el programa contempla promociones en farmacias, perfumerías, ópticas, comercios de cercanía y estaciones de servicio.

Requisitos y claves para aprovechar las promociones en septiembre

Para utilizar los beneficios sin inconvenientes, es fundamental tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de pasar por la caja:

Medio de pago obligatorio: en la mayoría de los comercios se requiere abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria donde la ANSES deposita el haber mensual.

en la mayoría de los comercios se requiere abonar con la vinculada a la cuenta bancaria donde la ANSES deposita el haber mensual. Días específicos: algunas cadenas ofrecen el descuento únicamente determinados días de la semana (por ejemplo, lunes o martes).

algunas cadenas ofrecen el descuento únicamente determinados días de la semana (por ejemplo, lunes o martes). Topes de devolución: ciertas promociones fijan un límite máximo de reintegro mensual o por transacción.

ciertas promociones fijan un límite máximo de reintegro mensual o por transacción. Sucursales participantes: la validez de las promociones puede variar según la localidad o el formato de la sucursal.

la validez de las promociones puede variar según la localidad o el formato de la sucursal. Combinación con promociones bancarias: en algunos casos, los beneficios de ANSES pueden sumarse a las promociones de entidades financieras particulares para potenciar el ahorro final.

Paso a paso: cómo consultar los comercios adheridos

Para revisar el catálogo completo de locales participantes y sus condiciones particulares en cada provincia, los titulares pueden consultar desde los canales oficiales del organismo: