La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo su programa Beneficios ANSES, una red de descuentos en comercios de todo el país pensada para cuidar el poder adquisitivo de los adultos mayores. Durante septiembre de 2026, los beneficiarios pueden reducir sus gastos diarios en alimentos, artículos de limpieza, medicamentos, perfumería y cuidado personal.
Descuentos de ANSES para jubilados en supermercados: cuáles participan en septiembre 2026
Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben sus haberes a través del organismo previsional pueden acceder a rebajas desde el 10% en compras cotidianas durante el noveno mes del año. El listado de supermercados adheridos
Las promociones no aplican un porcentaje único para todos los comercios, sino que parten de un 10% de ahorro base y pueden ser superiores según la cadena, el día de la semana o la modalidad de pago.
Cómo funcionan los descuentos y modalidades de cobro
Los beneficios pueden aplicarse bajo dos modalidades distintas al momento de realizar la transacción:
- Descuento directo en caja: se efectúa de manera inmediata sobre el ticket final al presentar la tarjeta de débito donde se cobra la prestación previsional.
- Reintegro en la cuenta bancaria: el comprador abona el total de la compra y, dentro de los días hábiles posteriores, recibe la devolución del porcentaje correspondiente directamente en su caja de ahorro.
Cadenas de supermercados y rubros adheridos
Entre las principales cadenas de supermercados que forman parte de la red de beneficios de ANSES se destacan:
- Carrefour
- Coto
- Changomás
- Día
- Disco
- Jumbo
- Vea
- La Anónima
- Josimar
Además de los supermercados, el programa contempla promociones en farmacias, perfumerías, ópticas, comercios de cercanía y estaciones de servicio.
Requisitos y claves para aprovechar las promociones en septiembre
Para utilizar los beneficios sin inconvenientes, es fundamental tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de pasar por la caja:
- Medio de pago obligatorio: en la mayoría de los comercios se requiere abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria donde la ANSES deposita el haber mensual.
- Días específicos: algunas cadenas ofrecen el descuento únicamente determinados días de la semana (por ejemplo, lunes o martes).
- Topes de devolución: ciertas promociones fijan un límite máximo de reintegro mensual o por transacción.
- Sucursales participantes: la validez de las promociones puede variar según la localidad o el formato de la sucursal.
- Combinación con promociones bancarias: en algunos casos, los beneficios de ANSES pueden sumarse a las promociones de entidades financieras particulares para potenciar el ahorro final.
Paso a paso: cómo consultar los comercios adheridos
Para revisar el catálogo completo de locales participantes y sus condiciones particulares en cada provincia, los titulares pueden consultar desde los canales oficiales del organismo:
- Ingresar al sitio web oficial de ANSES y dirigirse a la sección Beneficios ANSES.
- Utilizar el buscador de comercios filtrando por rubro, provincia o nombre de la cadena.
- Verificar los días habilitados, el porcentaje de descuento y si aplica tope de reintegro antes de efectuar la compra.
En pocas palabras
- Descuentos ANSES: Jubilados acceden a rebajas del 10% en supermercados y otros comercios en septiembre de 2026.
- Modalidades de pago: Los beneficios se aplican con descuento directo en caja o mediante reintegro en cuenta bancaria.
- Comercios adheridos: Participan cadenas como Carrefour, Coto, Changomás, además de farmacias y perfumerías.