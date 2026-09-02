Becas Progresar Obligatorio de ANSES: reabrió la inscripción con pagos de $35.000 y hay fecha límite para anotarse

Cobro mensual directo 80%: $28.000

80%: $28.000 Monto retenido acumulativo 20%: $7.000

20%: $7.000 Total de la beca 100%: $35.000

El monto acumulado ($7.000 mensuales) se libera en un pago extraordinario una vez que la institución educativa certifica la asistencia regular, el avance académico y los controles obligatorios del alumno.

Requisitos de acceso y límite de ingresos familiares

Para quedar seleccionado en la evaluación socioeducativa, el estudiante y su grupo familiar deberán reunir las siguientes condiciones:

Nacionalidad y DNI: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal acreditada en el país.

ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal acreditada en el país. Rango de edad: tener entre 16 y 24 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria.

tener entre cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria. Escolaridad: acreditar la condición de alumno regular en una institución de nivel secundario reconocida oficialmente.

acreditar la condición de alumno regular en una institución de nivel secundario reconocida oficialmente. Tope de ingresos: la suma de los ingresos del beneficiario y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . (Quedan exentos de este límite los titulares de una pensión no contributiva por invalidez bajo el Art. 9 de la Ley 13.478).

la suma de los ingresos del beneficiario y su grupo familiar no debe superar el equivalente a . (Quedan exentos de este límite los titulares de una pensión no contributiva por invalidez bajo el Art. 9 de la Ley 13.478). Salud y capacitación: contar con el calendario nacional de vacunación al día y realizar los cursos complementarios de formación digital u orientación vocacional dictados por el Ministerio de Capital Humano.

Paso a paso: cómo realizar la inscripción antes del 4 de septiembre

El trámite es completamente gratuito y se gestiona a través de las vías digitales oficiales:

Ingreso al sistema: acceder al portal oficial de Becas Progresar o ingresar desde la aplicación Mi Argentina .

acceder al portal oficial de o ingresar desde la aplicación . Autenticación: iniciar sesión con usuario y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIL/clave).

iniciar sesión con usuario y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIL/clave). Datos personales: revisar la información filiatoria y completar la encuesta socioeducativa sobre la situación de la vivienda y la familia.

revisar la información filiatoria y completar la sobre la situación de la vivienda y la familia. Información académica: seleccionar la escuela secundaria a la que se asiste y detallar la modalidad de cursada.

seleccionar la escuela secundaria a la que se asiste y detallar la modalidad de cursada. Carga de cobro: ingresar una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) registrada a nombre del estudiante para recibir la acreditación.

Dado que la plataforma estará habilitada únicamente hasta el viernes 4 de septiembre, se recomienda enviar la solicitud con anticipación para evitar saturaciones en el sistema durante el cierre del plazo.