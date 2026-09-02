La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, puso en marcha una nueva ventana de inscripción para el programa de Becas Progresar Obligatorio. La medida busca incluir a los jóvenes de entre 16 y 24 años que necesitan completar sus estudios secundarios y que no ingresaron en la primera fase del año.
Becas Progresar Obligatorio de ANSES: reabrió la inscripción con pagos de $35.000 y hay fecha límite para anotarse
El Gobierno nacional y la ANSES habilitaron una nueva convocatoria dirigida a estudiantes de nivel secundario que no pudieron anotarse en la primera etapa del año. Con un haber de $35.000 mensuales y un cobro directo de $28.000 en mano, el trámite digital permanecerá abierto de forma excepcional
Los postulantes seleccionados a las Becas Progresar Obligatorio accederán a un beneficio mensual por un período de hasta seis meses, condicionado a la regularidad escolar y el cumplimiento del esquema académico exigido.
Monto mensual y esquema de retención del 20%
La Beca Progresar contempla un valor total de $35.000 por mes, el cual se liquida bajo la modalidad de pago directo y retenido:
- Cobro mensual directo 80%: $28.000
- Monto retenido acumulativo 20%: $7.000
- Total de la beca 100%: $35.000
El monto acumulado ($7.000 mensuales) se libera en un pago extraordinario una vez que la institución educativa certifica la asistencia regular, el avance académico y los controles obligatorios del alumno.
Requisitos de acceso y límite de ingresos familiares
Para quedar seleccionado en la evaluación socioeducativa, el estudiante y su grupo familiar deberán reunir las siguientes condiciones:
- Nacionalidad y DNI: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal acreditada en el país.
- Rango de edad: tener entre 16 y 24 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria.
- Escolaridad: acreditar la condición de alumno regular en una institución de nivel secundario reconocida oficialmente.
- Tope de ingresos: la suma de los ingresos del beneficiario y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). (Quedan exentos de este límite los titulares de una pensión no contributiva por invalidez bajo el Art. 9 de la Ley 13.478).
- Salud y capacitación: contar con el calendario nacional de vacunación al día y realizar los cursos complementarios de formación digital u orientación vocacional dictados por el Ministerio de Capital Humano.
Paso a paso: cómo realizar la inscripción antes del 4 de septiembre
El trámite es completamente gratuito y se gestiona a través de las vías digitales oficiales:
- Ingreso al sistema: acceder al portal oficial de Becas Progresar o ingresar desde la aplicación Mi Argentina.
- Autenticación: iniciar sesión con usuario y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIL/clave).
- Datos personales: revisar la información filiatoria y completar la encuesta socioeducativa sobre la situación de la vivienda y la familia.
- Información académica: seleccionar la escuela secundaria a la que se asiste y detallar la modalidad de cursada.
- Carga de cobro: ingresar una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) registrada a nombre del estudiante para recibir la acreditación.
Dado que la plataforma estará habilitada únicamente hasta el viernes 4 de septiembre, se recomienda enviar la solicitud con anticipación para evitar saturaciones en el sistema durante el cierre del plazo.
En pocas palabras
- ANSES reabre inscripción: La convocatoria excepcional para Becas Progresar Obligatorio está abierta hasta el 4 de septiembre.
- Montos y requisitos: Se otorgan $35.000 mensuales (80% directo, 20% retenido) a jóvenes de 16 a 24 años que cumplan con topes de ingresos.
- Proceso online: La inscripción se realiza de forma digital a través del portal de Becas Progresar o la app Mi Argentina.