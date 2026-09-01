La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un reajuste automático del 2,11% en todas las jubilaciones y pensiones. La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio —que fue del 2,1%—, tomando los dos decimales para definir el valor exacto de liquidación.
Ingresos
Jubilados de ANSES en septiembre: con aumento y bono confirmado, ¿cuánto se cobra exactamente en mano?
La ANSES oficializó el incremento del 2,11% en los haberes previsionales para el noveno mes del año. Sumado a la entrega del refuerzo de $70.000, la jubilación mínima alcanzará un nuevo piso de $498.633,20 de bolsillo. La grilla completa por categoría y los requisitos.
A esta recomposición se le adiciona la liquidación completa del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores recursos.
Escala de haberes de jubilados de ANSES para septiembre de 2026
Los montos finales que percibirán los jubilados y pensionados según su categoría prestacional quedan configurados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20
- PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
Cómo funciona la entrega del bono para jubilados
El adicional de $70.000 se deposita en la misma fecha y cuenta bancaria de los haberes habituales:
- Pago total: destinado a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de 7 hijos o más.
- Pago proporcional: para los jubilados que cobran por encima del haber mínimo, la asignación se otorga de manera escalar hasta equiparar el tope de $498.633,20.
Guía rápida: cómo iniciar el trámite jubilatorio
Quienes reúnan los requisitos de edad y años de aportes pueden solicitar la prestación siguiendo estos pasos:
- Ingreso digital: acceder a la plataforma oficial Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Historia laboral: verificar la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral para corroborar la registración de los aportes.
- Documentación: si faltan períodos asentados, presentar certificaciones de servicio, recibos de sueldo, comprobantes de obra social y el Formulario 6.18 de solicitud previsional.
- Cita presencial: sacar un turno desde el sitio web y acudir el día asignado a la delegación de ANSES con el DNI.
En pocas palabras
- ANSES actualizó: Los haberes previsionales aumentaron 2,11% en septiembre, sumando un refuerzo de $70.000.
- Jubilación mínima: Alcanza los $498.633,20 de bolsillo para quienes cobran el haber mínimo y el bono.
- Trámites: Se detallan los pasos para iniciar la solicitud jubilatoria a través de Mi ANSES y presencialmente.
Resumen generado por Thinkindot AI