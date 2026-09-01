Calendario completo de ANSES para septiembre de 2026: fechas de cobro confirmadas con el aumento del 2,11%

Jubilaciones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo

El esquema de pago para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se unifica con el calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, distribuyéndose de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares con ingresos previsionales superiores a la mínima cobrarán en el tramo final del mes: