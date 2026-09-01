La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desplegará durante septiembre de 2026 la acreditación de todas las prestaciones sociales con un ajuste del 2,11%. La actualización responde al cálculo de movilidad mensual establecido a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC durante julio.
Calendario completo de ANSES para septiembre de 2026: fechas de cobro confirmadas con el aumento del 2,11%
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de acreditaciones completo para el noveno mes del año. En septiembre de 2026, todas las prestaciones sociales del organismo reciben un reajuste automático del 2,11%
Jubilaciones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo
El esquema de pago para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se unifica con el calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, distribuyéndose de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Los titulares con ingresos previsionales superiores a la mínima cobrarán en el tramo final del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más recibirán sus fondos en la primera semana hábil:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Asignación por Embarazo (AUE), Prenatal y Desempleo
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 1: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre.
- DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre.
- DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Asignaciones Maternidad, Pago Único y consulta en Mi ANSES
- Asignación por Maternidad: se abona el primer día del calendario de pagos para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): cobro habilitado para todos los DNI del 9 de septiembre al 9 de octubre.
- Asignaciones Familiares de PNC: disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.
Para confirmar la fecha y sucursal bancaria de cobro, se debe ingresar al sitio oficial de ANSES o a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL o de beneficio.
En pocas palabras
- ANSES: Oficializó el cronograma de pagos para septiembre de 2026 con un aumento automático del 2,11%.
- Ajuste por IPC: La actualización se basa en el Índice de Precios al Consumidor de julio.
- Fechas de cobro: Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUE y PNC consultarán fechas según terminación de DNI.