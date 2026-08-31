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Calendario de pagos ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares

ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026. Jubilados, pensionados, AUH, asignaciones y beneficiarios de desempleo cobrarán según la terminación del DNI

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Calendario de pagos ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares

Calendario de pagos ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario completo de pagos de septiembre de 2026 para todos los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, familiares y aquellas personas que reciben el subsidio por desempleo.

Según lo establecido por ANSES, las fechas de cobro están fijadas según la categoría y la terminación del documento nacional de identidad (DNI).

Vale recordar que en septiembre, todas las asignaciones, jubilaciones y pensiones van a pagarse con un aumento del 2,11%.

ANSES: el calendario completo de pagos en septiembre

Las fechas de pago comenzarán a darse desde el 8 de septiembre y se iniciarán con el pago a jubilados, pensionados y asignaciones sociales y familiares:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 21 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

ANSES estableció el pago para todas las terminaciones de DNI del 1 al 9 de octubre.

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

  • Todos los DNI, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.
  • Todos los DNI, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre.

En pocas palabras

  • ANSES definió calendario: Pagos de septiembre de 2026 para jubilados y asignaciones comenzarán el 8 de septiembre.
  • Aumento del 2,11%: Jubilaciones y asignaciones se pagarán con un incremento en septiembre.
  • Cronograma por DNI: Las fechas de cobro dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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