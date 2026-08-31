Calendario de pagos ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares
ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026. Jubilados, pensionados, AUH, asignaciones y beneficiarios de desempleo cobrarán según la terminación del DNI
Según lo establecido por ANSES, las fechas de cobro están fijadas según la categoría y la terminación del documento nacional de identidad (DNI).
Vale recordar que en septiembre, todas las asignaciones, jubilaciones y pensiones van a pagarse con un aumento del 2,11%.
ANSES: el calendario completo de pagos en septiembre
Las fechas de pago comenzarán a darse desde el 8 de septiembre y se iniciarán con el pago a jubilados, pensionados y asignaciones sociales y familiares:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2
ANSES estableció el pago para todas las terminaciones de DNI del 1 al 9 de octubre.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
- Todos los DNI, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.
- Todos los DNI, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre.
En pocas palabras
- ANSES definió calendario: Pagos de septiembre de 2026 para jubilados y asignaciones comenzarán el 8 de septiembre.
- Aumento del 2,11%: Jubilaciones y asignaciones se pagarán con un incremento en septiembre.
- Cronograma por DNI: Las fechas de cobro dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad.