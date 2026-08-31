Fechas de pago AUH de ANSES: cuándo cobro según terminación del DNI

Los depósitos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre. Los haberes se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de realizar trámites adicionales.
ANSES: Cuánto se paga de AUH en septiembre
Con el aumento de 2,11% que van a recibir los titulares de AUH, la asignación será de $154.031, aunque ANSES deposita de manera directa el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.
A ese monto se agregan otros extras, como el de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, en el caso de que los menores beneficiados no lleguen a los 3 años de edad.
Ambos complementos se abonan en la misma fecha que la asignación. En el caso de la Tarjeta Alimentar, los montos son los siguientes:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres hijos o más: $149.425.
Calendario de pago de la AUH en septiembre de 2026: cuándo cobro según el documento
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
En pocas palabras
- ANSES y AUH: Confirmaron fechas y montos de pago para septiembre 2026.
- Monto y extras: La asignación será de $154.031, con adicionales por Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.
- Calendario de pago: Los pagos se realizarán según la terminación del DNI entre el 8 y el 21 de septiembre.