Fechas de pago AUH de ANSES: cuándo cobro según terminación del DNI

Los depósitos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre. Los haberes se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES: Cuánto se paga de AUH en septiembre

Con el aumento de 2,11% que van a recibir los titulares de AUH, la asignación será de $154.031, aunque ANSES deposita de manera directa el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.