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Fechas de pago AUH de ANSES: cuándo cobro según terminación del DNI

ANSES confirmó las fechas de pago y los montos que van a cobrar los titulares de AUH. Todos los detalles

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Fechas de pago AUH de ANSES: cuándo cobro según terminación del DNI

Fechas de pago AUH de ANSES: cuándo cobro según terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago, en septiembre 2026, para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como cada mes, esta se abonará de acuerdo a la terminación Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los depósitos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre. Los haberes se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES: Cuánto se paga de AUH en septiembre

Con el aumento de 2,11% que van a recibir los titulares de AUH, la asignación será de $154.031, aunque ANSES deposita de manera directa el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.

A ese monto se agregan otros extras, como el de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, en el caso de que los menores beneficiados no lleguen a los 3 años de edad.

Ambos complementos se abonan en la misma fecha que la asignación. En el caso de la Tarjeta Alimentar, los montos son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

Calendario de pago de la AUH en septiembre de 2026: cuándo cobro según el documento

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: Confirmaron fechas y montos de pago para septiembre 2026.
  • Monto y extras: La asignación será de $154.031, con adicionales por Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.
  • Calendario de pago: Los pagos se realizarán según la terminación del DNI entre el 8 y el 21 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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