La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario completo de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El esquema de depósitos se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y está segmentado en función del monto de los haberes.
ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre: cuándo cobran jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma de acreditaciones para el noveno mes del año. Las fechas de cobro por terminación de DNI para las Pensiones No Contributivas y los distintos tramos del SIPA.
Fechas de pago a jubilados y pensionados del SIPA
Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la fecha de pago se asigna según la escala de su haber mensual:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo (primer intervalo):
-
DNI terminado en 0: a partir del 8 de septiembre.
DNI terminado en 1: a partir del 9 de septiembre.
DNI terminado en 2: a partir del 10 de septiembre.
DNI terminado en 3: a partir del 11 de septiembre.
DNI terminado en 4: a partir del 14 de septiembre.
DNI terminado en 5: a partir del 15 de septiembre.
DNI terminado en 6: a partir del 16 de septiembre.
DNI terminado en 7: a partir del 17 de septiembre.
DNI terminado en 8: a partir del 18 de septiembre.
DNI terminado en 9: a partir del 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo (segundo intervalo):
-
DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de septiembre.
Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en septiembre
Con el aumento del 2,11% que ANSES dará en septiembre y el bono de $70.000, estos son los montos a pagar en septiembre:
- Jubilación mínima: $428.633,20 + $70.000 de bono: $498.633,20
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
- PUAM: $342.906,55 + $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez / Vejez): $300.043,23 + $70.000: $370.043,23
En pocas palabras
- ANSES oficializó el calendario: Cronograma de pagos de septiembre para jubilados y pensionados, organizado por terminación de DNI.
- Haberes y bonos: Jubilación mínima será de $498.633,20 incluyendo el bono de $70.000.
- Fechas clave: Cobros inician el 8 de septiembre para jubilados con DNI terminado en 0 y se extienden hasta el 28 de septiembre para quienes superan el haber mínimo con DNI 8 y 9.