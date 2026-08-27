ANSES confirmó nuevo bono para jubilados con el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desplegará en septiembre de 2026 la acreditación de la nueva partida del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. El objetivo de la medida es amortiguar la pérdida de capacidad de compra de los sectores de menores recursos ante la evolución de los precios de la economía.
Sin embargo, la falta de actualización del monto fijo —congelado en $70.000 desde marzo de 2024— genera una paulatina desaceleración en el impacto real del incremento mensual, ya que la suba porcentual por movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula únicamente sobre el haber base.
Quiénes cobran el nuevo bono de $70.000 y cómo funciona la escala proporcional
El subsidio económico de ANSES está dirigido por titular a los beneficiarios de las siguientes prestaciones del sistema de protección social:
- Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la jubilación mínima.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Receptores de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.
Para los jubilados que superan la mínima pero no alcanzan el techo de $498.633,20, el organismo aplica un bono proporcional equivalente a la diferencia requerida para equiparar ese valor.
Calendario completo de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en septiembre 2026
El cronograma oficial de liquidaciones se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada titular:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
En pocas palabras
- ANSES confirmó bono: Se acreditará en septiembre de 2026 un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados.
- Objetivo y alcance: La medida busca amortiguar la pérdida de poder adquisitivo, beneficiando a titulares de la jubilación mínima, PUAM y PNC.
- Calendario de pagos: El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI y el tipo de beneficio a percibir.