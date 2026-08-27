ANSES confirmó nuevo bono para jubilados con el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo

Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ) que perciben la jubilación mínima .

) que perciben la . Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

). Receptores de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

Para los jubilados que superan la mínima pero no alcanzan el techo de $498.633,20, el organismo aplica un bono proporcional equivalente a la diferencia requerida para equiparar ese valor.

Calendario completo de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en septiembre 2026

El cronograma oficial de liquidaciones se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada titular:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo