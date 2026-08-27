PUAM de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto total a cobrar con aumento y bono

Al ser una prestación equivalente al 80% del haber mínimo, a sus titulares les corresponde la acreditación completa del bono extraordinario de $70.000.

Montos de la PUAM y el resto de las prestaciones previsionales en septiembre

Con el ajuste por inflación y la suma del refuerzo económico, el cuadro de haberes previsionales para el noveno mes del año queda configurado de la siguiente manera: