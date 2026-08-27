Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) recibirán en septiembre de 2026 un incremento automático del 2,11%. La recomposición responde al esquema de movilidad mensual basado en la inflación de julio difundida por el INDEC (2,1%), considerando dos decimales para determinar el reajuste exacto del haber básico.
PUAM de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto total a cobrar con aumento y bono
La Pensión Universal para el Adulto Mayor que otorga la ANSES registrará una suba del 2,11% en el noveno mes del año. Con el bono extraordinario completo de $70.000, los titulares percibirán un total de $412.906,55. La escala previsional y los detalles de cobro.
Al ser una prestación equivalente al 80% del haber mínimo, a sus titulares les corresponde la acreditación completa del bono extraordinario de $70.000.
Montos de la PUAM y el resto de las prestaciones previsionales en septiembre
Con el ajuste por inflación y la suma del refuerzo económico, el cuadro de haberes previsionales para el noveno mes del año queda configurado de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20 + $70.000 de bono: $498.633,20
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
- PUAM: $342.906,55 + $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez / Vejez): $300.043,23 + $70.000: $370.043,23
Calendario de pagos y cómo iniciar el trámite en ANSES
El cronograma de acreditación de la PUAM se unifica con el de las jubilaciones mínimas y se distribuye entre la segunda y tercera semana de septiembre según la terminación del DNI del beneficiario.
Para quienes deseen tramitar la jubilación ordinaria ante el organismo previsional, los pasos son los siguientes:
- Ingreso a la plataforma: entrar al sitio oficial de ANSES en la sección Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Historial laboral: verificar que los aportes estén registrados ingresando a Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Documentación de respaldo: ante la falta de registros, adjuntar certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o Declaración Jurada, junto con el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Turno presencial: solicitar una cita en la oficina de ANSES deseada y acudir el día asignado con el DNI.
En pocas palabras
- PUAM con aumento: La Pensión Universal para el Adulto Mayor subirá 2,11% en septiembre, alcanzando $412.906,55 con bono.
- Haberes previsionales: Jubilación mínima será de $498.633,20 y la máxima $2.884.395,56.
- Trámites en ANSES: Se detalla el proceso para consultar historial laboral y solicitar turnos presenciales para jubilación.