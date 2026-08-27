Jubilados mendocinos, contra los créditos hipotecarios con fondos de ANSES

La Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen Mendoza) manifestó su rechazo al anuncio realizado por el ministro de Economía Luis Caputo, sobre destinar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar la nueva línea de créditos hipotecarios.
A través de un comunicado, la entidad advirtió que la medida busca disfrazar una oportunidad de acceso a la vivienda para desviar fondos del sistema previsional destinados a "garantizar jubilaciones dignas".
En tal sentido, desde Jubypen explicaron que el FGS es parte del sistema previsional y se constituyó con "el esfuerzo y aportes de generaciones de trabajadores". Y en base a esa consideración rechazaron la medida de habilitar una nueva línea de créditos hipotecarios anunciada por Caputo.
"Presentarlo como una oportunidad para acceder a la vivienda no puede ocultar algo central: se pretende usar recursos previsionales para favorecer el financiamiento bancario y el negocio inmobiliario", expresaron.
"Es una paradoja licitar billones con jubilaciones insuficientes"
Desde la entidad que agrupa a los jubilados provinciales recordaron que la función del Fondo al que el gobierno quiere echar mano para financiar créditos hipotecarios es actuar como "respaldo financiero contracíclico para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones" frente a posibles crisis o caídas de recaudación.
Asimismo, a través del escrito desde Jubypen remarcaron que "no estamos en contra del derecho a la vivienda. Estamos en contra de utilizar recursos previsionales para fines que desvirtúan su función social".
JUBYPEN remarcó la "paradoja" de anunciar licitaciones por $2 billones del FGS para el sector bancario, mientras miles de adultos mayores "perciben haberes insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos".
En ese contexto, denunciaron que la política gubernamental implica un ajuste sobre sectores más vulnerables mientras genera nuevas rentabilidades para el sector financiero. Finalmente, exigieron que los recursos de la ANSES sean preservados para garantizar jubilaciones dignas y sostener la seguridad social.
En pocas palabras
- Rechazo a créditos: jubilados mendocinos rechazan usar fondos de ANSES para créditos hipotecarios, considerándolo un favor al negocio bancario.
- Función del FGS: la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza advierte que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe garantizar jubilaciones dignas, no financiar negocios.
- Paradoja económica: evidenciaron la contradicción de licitar $2 billones para créditos mientras jubilados perciben haberes insuficientes para cubrir necesidades básicas.