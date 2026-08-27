Jubilados mendocinos, contra los créditos hipotecarios con fondos de ANSES

"Presentarlo como una oportunidad para acceder a la vivienda no puede ocultar algo central: se pretende usar recursos previsionales para favorecer el financiamiento bancario y el negocio inmobiliario", expresaron.

Caputo aseguró que los créditos hipotecarios con fondos de ANSES responden a una cuestión de "justicia social"

"Es una paradoja licitar billones con jubilaciones insuficientes"

Desde la entidad que agrupa a los jubilados provinciales recordaron que la función del Fondo al que el gobierno quiere echar mano para financiar créditos hipotecarios es actuar como "respaldo financiero contracíclico para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones" frente a posibles crisis o caídas de recaudación.

Asimismo, a través del escrito desde Jubypen remarcaron que "no estamos en contra del derecho a la vivienda. Estamos en contra de utilizar recursos previsionales para fines que desvirtúan su función social".

JUBYPEN remarcó la "paradoja" de anunciar licitaciones por $2 billones del FGS para el sector bancario, mientras miles de adultos mayores "perciben haberes insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos".

En ese contexto, denunciaron que la política gubernamental implica un ajuste sobre sectores más vulnerables mientras genera nuevas rentabilidades para el sector financiero. Finalmente, exigieron que los recursos de la ANSES sean preservados para garantizar jubilaciones dignas y sostener la seguridad social.