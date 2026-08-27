Las exportaciones de Mendoza crecieron 17% y facturaron 14% más durante la primera mitad del año

Los datos esconden también una evolución entre un trimestre y otro, pero más en facturación que en cantidades. Es que hasta marzo se habían exportado casi 333 millones de kilos por valor FOB total de U$S383,3 millones, mientras que al segundo trimestre un volumen ligeramente superior (335,7 millones de kgs) reportó U$S445 millones.

El ajo fue uno de los productos primarios que empujaron hacia arriba las exportaciones, tanto en valor FOB como en volumen vendido

Productos primarios, motor de las exportaciones

Al cabo de la primera mitad de este año, el comportamiento de los productos primarios fue pilar en facturación. Aunque se vendió sólo 2% más en cantidad, mostró una fuerte expansión en ingresos (17%). Facturaron en total más de U$S157 millones por 160 millones de kilos comercializados.

Al ver en detalle, la miel encabezó los incrementos porcentuales: el producto dio un espectacular salto de 78% en su valor FOB y 62% en kilos vendidos. Las frutas de carozo mostraron también un rendimiento sobresaliente, registrando alzas de 63% en valor (casi U$S 37 millones en el semestre) y de 45% en volumen (35 millones de kilos).

A este escenario se sumaron las exportaciones de cebolla (con incrementos de 52% en valor FOB y 4% en volumen). Y el ajo, insignia entre las hortalizas, que ratificó su liderazgo exterior al crecer 18% en valor dólares y 25% en kilos exportados.

Entre ambos, Mendoza ingresó divisas por algo más de U$S102 millones producto de unos 113 millones de kilos colocados en distintos mercados, particularmente Brasil.

El vino, junto con las conservas de frutas, también tuvo un desempeño positivo en el comercio exterior según los datos de ProMendoza.

Manufacturas agropecuarias, también arriba

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) también evidenciaron una consistente recuperación al registrar un alza interanual del 8% en valores FOB y un importante incremento del 22% en el volumen físico comercializado. En números, ese incremento equivale a unos U$S 465 millones a un buen precio relativo (224,6 millones de kilos).

Dentro de la oferta industrial agropecuaria, los jugos de frutas sobresalieron por lejos: las ventas treparon ni más ni menos que 49% en dólares FOB y un 80% en cantidad. En tanto, los duraznos en conserva también aportaron números firmes con un repunte del 20% y 16% respectivamente.

Destacó asimismo la categoría de residuos alimenticios y preparados para animales, que vendió y facturó exactamente el doble que en el primer semestre del 2025.

Por su parte, el vino, emblema absoluto de la matriz exportadora y de la identidad productiva mendocina, concluyó la primera parte del año también en positivo. Mejoró su valor FOB un 5%, mientras que en cantidad creció 18% versus el primer semestre del año pasado.

Patricia Giménez, de ProMendoza: "No es casualidad"

Al respecto, Patricia Giménez, presidenta de la Unidad ProMendoza, que celebra sus 30 años de vida con estos datos, atribuyó la mejora de las exportaciones a la "estrategia articulada" del gobierno de Mendoza.

“Estos números no son casualidad, sino consecuencia directa de un trabajo riguroso, profesional y coordinado. Nos demuestran que el esfuerzo diario que realizan nuestros empresarios para ganar mercados se ve respaldado por una estrategia pública articulada y sostenida desde el Gobierno de Mendoza”, aseguró Giménez.

Además, Giménez también puso de relieve el valor estratégico de herramientas de promoción comercial para vincular la oferta mendocina con compradores internacionales de primer nivel, a través de ferias y rondas de negocios.

Según la funcionaria, “desde ProMendoza trabajamos para generar oportunidades de negocio tangibles. Lo demostramos con acciones de alto impacto como Vinexpo Explorer, que nos permitió traer al país a decenas de compradores y periodistas del sector vitivinícola global, y lo reforzamos con la puesta en marcha de Mendoza Southern Food, una ronda inversa de negocios especialmente diseñada para potenciar a nuestras empresas de alimentos y bebidas”.

Energía, minería e industria: matices del balance provincial

Pero no todo lo que brilla es oro. En el desempeño de las exportaciones del rubro Manufacturas de Origen Industrial (MOI), está la contracara del balance exportador durante el primer semestre del 2026.

El sector de combustibles y energía ratificó su aporte positivo al balance general al sostener una senda de crecimiento uniforme, con un aumento interanual de 14% en valores FOB y del 16% en su peso neto.

En el extremo opuesto, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sufrieron una desaceleración general, anotando un leve retroceso del 3% en sus valores FOB y una baja del 23% en el volumen físico. Esto, a pesar de haber escalado en el segundo trimestre (U$S73,4 millones facturados) más de U$S 24 millones respecto del primero.

Pese a este escenario general exigente para el rubro industrial, se verificaron picos puntuales de alto impacto: las exportaciones de fundición de hierro y acero treparon 66% en valor FOB y un 83% en volumen, mientras que la venta de aparatos mecánicos subió un 31% en valor y un 22% en peso.

Asimismo, las operaciones amparadas bajo el régimen de secreto fiscal experimentaron un notorio incremento del 141% en valor FOB y del 131% en kilos transportados.