Confirmado el precio del dólar a precio récord este jueves 27 de agosto en cada banco

Los diferentes bancos le dieron a conocer al Banco Central de la República Argentina cuál será el precio del dólar en el inicio de la jornada de este jueves 27 de agosto. En ese sentido, confirmaron algo que muchos se veían venir: el monto por el que se deberá pagar por cada dólar es un valor récord.
Esta semana el dólar ha funcionado a la alza. El lunes su cotización arrancó en los $1.520, que era hasta ese momento el precio más alto en lo que va del año y que había sido alcanzado en varias ocasiones, pero no demoró mucho en quedar atrás.
Este jueves, según lo confirmado por el Banco Central y los diferentes bancos, el dólar oficial se venderá en el arranque de la jornada a un precio de $1.535, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor apenas mayor.
En tanto, el dólar blue quedó con una brecha de $20 respecto al oficial y las cuevas confirmaron que se comercializará a $1.555 en el inicio de la jornada del jueves 27 de agosto.
Precio del dólar en cada banco este jueves 27 de agosto
Cuando los bancos abran sus puertas en todo el país y se habilite la compra de dólares por parte del público en general, estas serán las cotizaciones que manejará cada banco en la mañana de este jueves:
- Banco Nación: $1.535
- Banco Galicia: $1.530
- Banco ICBC: $1.530
- Banco BBVA: $1.540
- Banco Supervielle: $1.540
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535
- Banco Patagonia: $1.525
- Banco Hipotecario: $1.535
- Banco Santander: $1.530
- Brubank: $1.526
- Banco Credicoop: $1.535
- Banco Macro: $1.542
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.530
Subió el dólar mayorista
El dólar subió otro peldaño a nivel mayorista bajo la atenta mirada del Gobierno, que busca evitar que se dispare y presiona sobre los precios. Se afianzó por encima de los $1.500.
La rueda de este miércoles era clave para el mercado cambiario porque del precio al que cierre el dólar mayorista dependerá el costo que le generará al Estado el pago de un bono en pesos por un monto equivalente a US$ 2.600 millones, en lo que se conoce como "efecto fixing".
En pocas palabras
- Dólar oficial: Confirmado precio récord de $1.535 para este jueves 27 de agosto.
- Dólar blue: Se comercializará a $1.555, con una brecha de $20 respecto al oficial.
- Bancos: Se detallan las cotizaciones específicas para cada entidad bancaria en la jornada.