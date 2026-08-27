Confirmado el precio del dólar a precio récord este jueves 27 de agosto en cada banco

En tanto, el dólar blue quedó con una brecha de $20 respecto al oficial y las cuevas confirmaron que se comercializará a $1.555 en el inicio de la jornada del jueves 27 de agosto.

Precio del dólar en cada banco este jueves 27 de agosto

Cuando los bancos abran sus puertas en todo el país y se habilite la compra de dólares por parte del público en general, estas serán las cotizaciones que manejará cada banco en la mañana de este jueves:

Banco Nación: $1.535

Banco Galicia: $1.530

Banco ICBC: $1.530

Banco BBVA: $1.540

Banco Supervielle: $1.540

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535

Banco Patagonia: $1.525

Banco Hipotecario: $1.535

Banco Santander: $1.530

Brubank: $1.526

Banco Credicoop: $1.535

Banco Macro: $1.542

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.530

Subió el dólar mayorista

El dólar subió otro peldaño a nivel mayorista bajo la atenta mirada del Gobierno, que busca evitar que se dispare y presiona sobre los precios. Se afianzó por encima de los $1.500.

La rueda de este miércoles era clave para el mercado cambiario porque del precio al que cierre el dólar mayorista dependerá el costo que le generará al Estado el pago de un bono en pesos por un monto equivalente a US$ 2.600 millones, en lo que se conoce como "efecto fixing".