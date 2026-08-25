Con un dólar minorista estable, el blue cedió y el mayorista cerró arriba de $1.510

Este martes 25 de agosto el mercado cambiario volvió a moverse pero entre subas y bajas. Con un dólar minorista estable en su nuevo récord de $1.530, el dólar blue retrocedió $5 y el mayorista siguió despegándose de los $1.500.
La jornada cerró con el blue en $1.560, que así comprimió la brecha respecto al tipo de cambio oficial en una muestra de menor demanda a corto plazo. Pero el paralelo de mayor valor fue el dólar CCL (Contado con Liquidación), que pese a una leve caída terminó vendiéndose a $1.601,37.
Más allá de no registrar cambios en el Banco Nación, otras pizarras como la de algunos bancos provinciales y el ICBC registraron alzas que ubicaron al dólar oficial entre los $1.535 y $1.540. La divisa formal había alcanzado su nueva cotización récord el lunes.
Por su parte, y al márgen del comportamiento del minorista, el dólar tarjeta o turista volvió a subir. La cotización de referencia para pagos de consumos en el exterior y también de plataformas se movió por arriba de los $1.989 y terminó la rueda en $2.001 producto de un aumento de 0,25%.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
El mercado mayorista fue el principal foco de atención. Tras haber quebrado el techo de los $1.500, la divisa continuó su proceso de deslizamiento fijado por el Banco Central y cerró en torno a los $1.511,75.
El fin de la pauta rígida sobre ese techo técnico le permite al mercado encontrar una nueva zona de equilibrio. Al cabo de la segunda rueda de la semana, las bandas cambiarias se ajustaron en torno a un piso de $742,57 y un techo de $1.873,08, del cual lo separa una brecha de 24%.
En la bolsa, los tipos de cambio operaron mixtos pero estables. El dólar MEP cotizó en torno a los $1.538,99 producto de una leve alza, mientras el Contado con Liquidación (CCL) cerró la jornada en la zona de los $1.604,71, manteniéndose como el tipo de cambio libre más elevado de la plaza financiera.
De acuerdo con el análisis de los expertos, el escenario cambiario actual refleja la estrategia de las autoridades monetarias de acompañar el ritmo del dólar mayorista en sintonía con las dinámicas de la inflación, al tiempo que el segmento libre modera sus fluctuaciones diarias.
En pocas palabras
- Dólar oficial: Se mantiene estable en $1.530 en el Banco Nación, pero otras pizarras lo ubican entre $1.535 y $1.540.
- Dólar blue: Retrocedió $5 y cerró la jornada en $1.560.
- Dólar tarjeta: Superó los $2.000, cerrando la rueda en $2.001 tras un aumento de 0,25%.
- Dólar mayorista: Volvió a cerrar con un aumento que lo despega más de los $1.500