Con un dólar minorista estable, el blue cedió y el mayorista cerró arriba de $1.510

Por su parte, y al márgen del comportamiento del minorista, el dólar tarjeta o turista volvió a subir. La cotización de referencia para pagos de consumos en el exterior y también de plataformas se movió por arriba de los $1.989 y terminó la rueda en $2.001 producto de un aumento de 0,25%.

Con el recargo impositivo de 30%, el dólar tarjeta rompió la barrera de los $2.000

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El mercado mayorista fue el principal foco de atención. Tras haber quebrado el techo de los $1.500, la divisa continuó su proceso de deslizamiento fijado por el Banco Central y cerró en torno a los $1.511,75.

El fin de la pauta rígida sobre ese techo técnico le permite al mercado encontrar una nueva zona de equilibrio. Al cabo de la segunda rueda de la semana, las bandas cambiarias se ajustaron en torno a un piso de $742,57 y un techo de $1.873,08, del cual lo separa una brecha de 24%.

En la bolsa, los tipos de cambio operaron mixtos pero estables. El dólar MEP cotizó en torno a los $1.538,99 producto de una leve alza, mientras el Contado con Liquidación (CCL) cerró la jornada en la zona de los $1.604,71, manteniéndose como el tipo de cambio libre más elevado de la plaza financiera.

De acuerdo con el análisis de los expertos, el escenario cambiario actual refleja la estrategia de las autoridades monetarias de acompañar el ritmo del dólar mayorista en sintonía con las dinámicas de la inflación, al tiempo que el segmento libre modera sus fluctuaciones diarias.