En medio de la ardiente discusión por el crecimiento de la morosidad en el país, y después de que el presidente Javier Milei saliera a negar que eso genere una crisis económica y lo atribuyera a préstamos que se tomaron en el 2024, se conocieron datos que relevó el mismo Banco Central en base a la información de dónde viven los morosos. Sobre esa información de lo que se adeuda en junio de este año se generó un mapa de cada provincia, con el foco en cada municipio, y Mendoza no está exenta.
En estos municipios viven los mendocinos más endeudados
En base a los datos del Banco Central de junio de este año se configuró el mapa de los departamentos mendocinos con más morosos
Cuando la lupa se posa en Mendoza el dato revela que la tasa de mora es del 18,55% y que eso representa que el 26,36% de las personas tienen deudas en situación de mora. Por tanto el monto de deuda en mora ronda los $697.600 millones.
Pero hacia adentro de la provincia, hay municipios que concentran una mayor cantidad de morosos y figuran en rojo.
Ránking de municipios morosos
Siguiendo esos datos de deuda en mora del Banco Central se generó un ránking de municipios cuyos habitantes no pudieron pagar sus deudas.
- General Alvear25,16%
- Santa Rosa23,58%
- Rivadavia22,69%
- Guaymallén21,74%
- Maipú20,91%
- Lavalle20,16%
- San Rafael18,00%
- Godoy Cruz17,23%
- Ciudad de Mendoza16,24%
- Las Heras14,51%
Los tres primeros departamentos que lideran ese ránking -General Alvear, Santa Rosa y Rivadavia- están claramente por encima del promedio provincial.
En cambio, Las Heras, Ciudad y Godoy Cruz figuran entre los de menor morosidad.
Los más jóvenes son los más morosos
Como se replica en todo el país, el mayor endeudamiento y morosidad se da en la franja etaria de los más jóvenes. En el caso de Mendoza se agrava muchísimo entre los menores de 25 años.
En la provincia el 37,96% de los deudores menores de 25 años está en mora.
Y allí también aparece Santa Rosa llega con el 45,07%, surge Tunuyán con el 42,69% y Rivadavia registra el 41,86%. En el otro extremo, La Paz registra 29,31%.
Y en ese grupo etareo aparecen que los proveedores de esos crédito, son principalmente las billeteras virtuales y otras plataformas de financiamiento.
En Mendoza, 54,51% de las personas endeudadas con este tipo de entidades está en mora. Según el relevamiento publicado, salvo Guaymallén y La Paz, los otros 16 departamentos superan el 50%.
En pocas palabras
- Mendoza: el 26,36% de los mendocinos tiene deudas en mora, superando los $697.600 millones.
- Municipios: General Alvear (25,16%), Santa Rosa (23,58%) y Rivadavia (22,69%) lideran el ranking de morosidad.
- Jóvenes: el 37,96% de los deudores menores de 25 años está en mora, especialmente con billeteras virtuales.