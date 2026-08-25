En estos municipios viven los mendocinos más endeudados

Ránking de municipios morosos

Siguiendo esos datos de deuda en mora del Banco Central se generó un ránking de municipios cuyos habitantes no pudieron pagar sus deudas.

General Alvear25,16%

Santa Rosa23,58%

Rivadavia22,69%

Guaymallén21,74%

Maipú20,91%

Lavalle20,16%

San Rafael18,00%

Godoy Cruz17,23%

Ciudad de Mendoza16,24%

Las Heras14,51%

Los tres primeros departamentos que lideran ese ránking -General Alvear, Santa Rosa y Rivadavia- están claramente por encima del promedio provincial.

En cambio, Las Heras, Ciudad y Godoy Cruz figuran entre los de menor morosidad.

Los más jóvenes son los más morosos

Como se replica en todo el país, el mayor endeudamiento y morosidad se da en la franja etaria de los más jóvenes. En el caso de Mendoza se agrava muchísimo entre los menores de 25 años.

En la provincia el 37,96% de los deudores menores de 25 años está en mora.

Y allí también aparece Santa Rosa llega con el 45,07%, surge Tunuyán con el 42,69% y Rivadavia registra el 41,86%. En el otro extremo, La Paz registra 29,31%.

Y en ese grupo etareo aparecen que los proveedores de esos crédito, son principalmente las billeteras virtuales y otras plataformas de financiamiento.

En Mendoza, 54,51% de las personas endeudadas con este tipo de entidades está en mora. Según el relevamiento publicado, salvo Guaymallén y La Paz, los otros 16 departamentos superan el 50%.