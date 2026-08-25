ARCA prorrogó la presentación de Ganancias y actualizó los pisos salariales

ARCA aclaró que el primer anticipo 2026 de Guanacias se reprogramó excepcionalmente hasta el 24 de septiembre de 2026.

De esta manera, la medida otorga un margen temporal exclusivamente para la carga formal de la documentación. Los contribuyentes obligados contarán con semanas adicionales para completar la confección de las liquidaciones pendientes sin modificar la obligación de pago previamente establecida por las autoridades fiscales.

Por otro lado, la normativa emitida ratificó que el Impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio fiscal 2025 conservó sin cambios sus fechas originales. En dicho tributo, las exigencias de presentación y el pago de saldos concluyeron el 27 de julio de 2026.

Reprogramación de anticipos y alcance de la prórroga

La resolución oficial dispuso además una postergación para el ingreso del primer pago a cuenta del siguiente período impositivo. El Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sufrió una reprogramación en la cuota inicial exigible a las personas humanas.

El primer anticipo del tributo del período 2026, cuyo vencimiento original estaba determinado para agosto, podrá ser cancelado en forma excepcional hasta el 24 de septiembre de 2026 inclusive. Esta prórroga responde al diferimiento concedido para elaborar la declaración determinante del ejercicio anterior, base de cálculo para las cuotas a cuenta.

El diferimiento técnico permite ordenar las obligaciones tributarias en cadena. La postergación coordinada evita que los contribuyentes deban actuar con montos estimados antes de finalizar la carga formal de la declaración jurada base correspondiente al período fiscal 2025.

Actualización de mínimos e impacto de la prórroga

En paralelo con la modificación del calendario de vencimientos, quedaron operativos los mínimos imponibles fijados para los salarios de la segunda mitad del año. Para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026, los valores del Impuesto a las Ganancias registraron una actualización del 16,8%, porcentaje alineado con la evolución del índice inflacionario del primer semestre.

Con esta adecuación de las deducciones personales y tablas de cálculo:

Empleados sin cargas de familia . pagarán el gravamen a partir de haberes brutos mensuales de $3.504.574 .

. pagarán el gravamen a partir de haberes brutos mensuales de . Para el caso de los trabajadores casados y con dos hijos a cargo la retención comenzará a aplicarse desde ingresos brutos de $4.647.613.

Los nuevos pisos rigen para las remuneraciones liquidadas en el segundo semestre del año. El esquema busca acompañar las variaciones de precios de la economía y ajustar los parámetros de cálculo aplicados sobre los salarios de los trabajadores inscriptos en la cuarta categoría.