ARCA prorrogó la presentación de Ganancias y actualizó los pisos salariales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó una prórroga extraordinaria para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal. La medida administrativa alcanza a las personas humanas e impacta directamente en el cronograma impositivo trazado para los contribuyentes por el gobierno nacional.
La resolución del organismo recaudador (ARCA) fue formalizada mediante la publicación en el Boletín Oficial. El texto normativo establece que la presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 2025 podrá realizarse excepcionalmente hasta el 22 de septiembre de 2026 inclusive, tanto para quienes integren el régimen general como para el simplificado.
Sin embargo, desde ARCA aclararon que la postergación de la prórroga para la carga de datos no altera el plazo de cancelación del saldo resultante. Aquella instancia de pago se mantuvo fijada según el cronograma original, operado con vencimiento el 27 de julio pasado. La disposición responde a razones operativas de la administración tributaria nacional.
De esta manera, la medida otorga un margen temporal exclusivamente para la carga formal de la documentación. Los contribuyentes obligados contarán con semanas adicionales para completar la confección de las liquidaciones pendientes sin modificar la obligación de pago previamente establecida por las autoridades fiscales.
Por otro lado, la normativa emitida ratificó que el Impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio fiscal 2025 conservó sin cambios sus fechas originales. En dicho tributo, las exigencias de presentación y el pago de saldos concluyeron el 27 de julio de 2026.
Reprogramación de anticipos y alcance de la prórroga
La resolución oficial dispuso además una postergación para el ingreso del primer pago a cuenta del siguiente período impositivo. El Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sufrió una reprogramación en la cuota inicial exigible a las personas humanas.
El primer anticipo del tributo del período 2026, cuyo vencimiento original estaba determinado para agosto, podrá ser cancelado en forma excepcional hasta el 24 de septiembre de 2026 inclusive. Esta prórroga responde al diferimiento concedido para elaborar la declaración determinante del ejercicio anterior, base de cálculo para las cuotas a cuenta.
El diferimiento técnico permite ordenar las obligaciones tributarias en cadena. La postergación coordinada evita que los contribuyentes deban actuar con montos estimados antes de finalizar la carga formal de la declaración jurada base correspondiente al período fiscal 2025.
Actualización de mínimos e impacto de la prórroga
En paralelo con la modificación del calendario de vencimientos, quedaron operativos los mínimos imponibles fijados para los salarios de la segunda mitad del año. Para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026, los valores del Impuesto a las Ganancias registraron una actualización del 16,8%, porcentaje alineado con la evolución del índice inflacionario del primer semestre.
Con esta adecuación de las deducciones personales y tablas de cálculo:
- Empleados sin cargas de familia. pagarán el gravamen a partir de haberes brutos mensuales de $3.504.574.
- Para el caso de los trabajadores casados y con dos hijos a cargo la retención comenzará a aplicarse desde ingresos brutos de $4.647.613.
Los nuevos pisos rigen para las remuneraciones liquidadas en el segundo semestre del año. El esquema busca acompañar las variaciones de precios de la economía y ajustar los parámetros de cálculo aplicados sobre los salarios de los trabajadores inscriptos en la cuarta categoría.
En pocas palabras
- ARCA oficializó prórroga: presentación de Ganancias para personas humanas extendida hasta el 22 de septiembre de 2026.
- Pago de anticipos: el primer anticipo 2026 se reprogramó excepcionalmente hasta el 24 de septiembre de 2026.
- Actualización de mínimos: pisos salariales para el Impuesto a las Ganancias aumentaron un 16,8% semestralmente.