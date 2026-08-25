Un informe detalló que casi 6 millones de argentinos tienen deudas con atrasos

Las fintech y los préstamos con mora alta

En las plataformas digitales y financieras no tradicionales se observa mucha cantidad de clientes, pero montos más bajos. Mercado Pago reúne al 19% de los deudores del país, pero representa apenas el 2,9% del dinero vencido, con una mora promedio de $116.000.

El sector de créditos rápidos no bancarios -como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins- agrupa al 22,6% de los deudores y el 7,7% del monto. La tasa de impago en este rubro roza el 52%. Asimismo, las tarjetas de supermercados y casas de electrodomésticos concentran al 35% de los titulares con atrasos y el 14% de la deuda. Los jóvenes de entre 18 y 25 años sufrieron el golpe más fuerte: su tasa de incumplimiento saltó del 24,7% al 40,8%.

Debate legislativo por la mora de los hogares

El impacto de las deudas derivó en cruces políticos. El presidente Javier Milei sostuvo que el gobierno nacional no tiene responsabilidad en la evolución de los pasivos familiares. Sin embargo, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respondieron que los hogares recurren al financiamiento para cubrir gastos básicos y alimentos. La oposición busca tratar proyectos en el Congreso para fijar topes a la tasa de interés por mora.