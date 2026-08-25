Un informe detalló que casi 6 millones de argentinos tienen deudas con atrasos

Un informe elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central reveló que un total de 5,86 millones de personas registran deudas en mora. La cifra equivale al 27,1% de los deudores del sistema financiero y reaviva la discusión sobre el impacto de la crisis en los bolsillos.
El mapa de la mora en los bancos
Según detalla la agencia Noticias Argentinas, el análisis procesado por el especialista en datos Mati Fernández sobre registros oficiales cruzados con ARCA determinó que el 15,5% del monto adeudado en el sistema está en condición de atraso. Los bancos concentran el mayor volumen de dinero impago: representan el 65% del saldo monetario comprometido.
Las entidades privadas explican el 45% del monto y el 27% de las personas, con una deuda promedio de $1.458.000. Por su parte, la banca pública absorbe el 20% del dinero en riesgo. Existe un marcado sesgo de concentración: solo el 14,5% de las personas con deudas elevadas representa el 73% del saldo en incumplimiento. En el otro extremo, el 17% de los clientes con mora adeuda montos inferiores a $100.000, y casi cuatro de cada 10 deben sumas menores a $400.000.
Las fintech y los préstamos con mora alta
En las plataformas digitales y financieras no tradicionales se observa mucha cantidad de clientes, pero montos más bajos. Mercado Pago reúne al 19% de los deudores del país, pero representa apenas el 2,9% del dinero vencido, con una mora promedio de $116.000.
El sector de créditos rápidos no bancarios -como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins- agrupa al 22,6% de los deudores y el 7,7% del monto. La tasa de impago en este rubro roza el 52%. Asimismo, las tarjetas de supermercados y casas de electrodomésticos concentran al 35% de los titulares con atrasos y el 14% de la deuda. Los jóvenes de entre 18 y 25 años sufrieron el golpe más fuerte: su tasa de incumplimiento saltó del 24,7% al 40,8%.
Debate legislativo por la mora de los hogares
El impacto de las deudas derivó en cruces políticos. El presidente Javier Milei sostuvo que el gobierno nacional no tiene responsabilidad en la evolución de los pasivos familiares. Sin embargo, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respondieron que los hogares recurren al financiamiento para cubrir gastos básicos y alimentos. La oposición busca tratar proyectos en el Congreso para fijar topes a la tasa de interés por mora.
En pocas palabras
- Casi 6 millones de argentinos: registran deudas en mora, lo que representa el 27,1% de los deudores del sistema.
- Fintech y créditos rápidos: estas plataformas agrupan al 22,6% de los deudores, con una tasa de impago cercana al 52%.
- Debate político: Javier Milei afirmó que el gobierno no es responsable de la morosidad, pero la oposición busca fijar topes a la tasa de interés.