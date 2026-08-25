Dónde pagar la factura de Ecogas en Mendoza: habilitaron nuevos puntos de atención en un lugar clave

Las cajas de la Bolsa de Comercio, disponibles para el pago de la boleta del gas. Foto: BCM.

Más sucursales y seguimiento de los pagos en tiempo real

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa fue el desarrollo de una plataforma tecnológica a medida, creada por el equipo de sistemas de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El sistema cuenta con un back office que permite a Ecogas realizar el seguimiento de los cobros de sus facturas en tiempo real, de acuerdo con los parámetros establecidos entre ambas entidades.

Desde la BCM destacaron que la incorporación forma parte de una estrategia destinada a generar alianzas con empresas de servicios considerados clave para la comunidad y consolidar a la institución como una plataforma que facilite gestiones cotidianas.

Ahora, el gas se puede pagar en la Bolsa de Comercio. Imagen ilustrativa.

Entre los principales beneficios del nuevo esquema se encuentran:

Mayor accesibilidad: los usuarios disponen de múltiples puntos de cobro ubicados en distintos lugares de Mendoza.

Distintos medios de pago: posibilidad de abonar las facturas de manera rápida y segura mediante diferentes alternativas.

Atención presencial: asistencia directa para quienes necesitan resolver consultas o prefieren concretar el pago personalmente.

Ampliación de horarios: las sedes habilitadas ofrecen atención continuada para facilitar las gestiones.

La alianza entre la BCM y Ecogas busca combinar la infraestructura territorial de la Bolsa con herramientas tecnológicas que permitan agilizar la operatoria y mejorar el seguimiento de los pagos. Un nuevo servicio para los mendocinos.