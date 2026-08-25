Dónde pagar la factura de Ecogas en Mendoza: habilitaron nuevos puntos de atención en un lugar clave

Los usuarios del servicio de gas en Mendoza cuentan con una nueva alternativa para realizar sus gestiones de manera presencial. La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) y Ecogas pusieron en marcha una alianza que habilita la atención y el cobro de facturas en la red de sucursales de la BCM distribuidas en la provincia.
El acuerdo apunta a descentralizar la atención y acercar los trámites a los usuarios mediante una red con presencia territorial, además de facilitar el pago de las facturas del gas.
La propuesta incorpora distintos medios de pago y atención personalizada para quienes prefieren realizar la gestión de manera presencial o necesitan asistencia al momento de pagar.
Más sucursales y seguimiento de los pagos en tiempo real
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa fue el desarrollo de una plataforma tecnológica a medida, creada por el equipo de sistemas de la Bolsa de Comercio de Mendoza.
El sistema cuenta con un back office que permite a Ecogas realizar el seguimiento de los cobros de sus facturas en tiempo real, de acuerdo con los parámetros establecidos entre ambas entidades.
Desde la BCM destacaron que la incorporación forma parte de una estrategia destinada a generar alianzas con empresas de servicios considerados clave para la comunidad y consolidar a la institución como una plataforma que facilite gestiones cotidianas.
Entre los principales beneficios del nuevo esquema se encuentran:
- Mayor accesibilidad: los usuarios disponen de múltiples puntos de cobro ubicados en distintos lugares de Mendoza.
- Distintos medios de pago: posibilidad de abonar las facturas de manera rápida y segura mediante diferentes alternativas.
- Atención presencial: asistencia directa para quienes necesitan resolver consultas o prefieren concretar el pago personalmente.
- Ampliación de horarios: las sedes habilitadas ofrecen atención continuada para facilitar las gestiones.
La alianza entre la BCM y Ecogas busca combinar la infraestructura territorial de la Bolsa con herramientas tecnológicas que permitan agilizar la operatoria y mejorar el seguimiento de los pagos. Un nuevo servicio para los mendocinos.
En pocas palabras
- Nuevos puntos de atención: la Bolsa de Comercio de Mendoza y Ecogas habilitaron más lugares para pagar facturas.
- Acuerdo estratégico: buscan descentralizar la atención y acercar el servicio a los usuarios.
- Tecnología y pagos: implementaron plataforma para seguimiento de cobros en tiempo real y diversos medios de pago.