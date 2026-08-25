El gobierno nacional impulsa en el Congreso el proyecto de inocencia fiscal, una propuesta que busca simplificar la declaración del Impuesto a las Ganancias con el fin exteriorizar los dólares guardados “debajo del colchón”. El oficialismo buscará esta semana que la Cámara de Diputados le dé media sanción.
De qué se trata el proyecto de Inocencia fiscal II que busca movilizar los dólares del colchón
El oficialismo logró dictamen para modificar el Régimen Simplificado de Ganancias. Inocencia Fiscal II quita los topes de ingresos y restringe a funcionarios
La iniciativa elimina los límites patrimoniales, protege al contribuyente ante las fiscalizaciones retroactivas y ofrece un canal formal para exteriorizar tenencias no registradas en moneda extranjera.
Qué cambios contempla la Inocencia Fiscal
El nuevo despacho legal elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio neto que limitaban el acceso al régimen simplificado. De esta forma, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país podrá adherir a la inocencia fiscal para presentar sus declaraciones juradas sobre la base de ingresos y gastos, sin tener que declarar sus variaciones patrimoniales.
Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asumirá la carga de la prueba en caso de presuntas inconsistencias. Esto establece que la declaración jurada del ciudadano se presume exacta, salvo que la entidad oficial pruebe lo contrario.
Cuáles son los límites fijados para la inocencia fiscal
El texto consensuado en comisiones establece una limitación directa para las autoridades estatales. Si bien los funcionarios de los tres poderes del Estado podrán utilizar el sistema operativo para saldar el tributo, no van a gozar del bloqueo ni de la presunción de exactitud que otorga la inocencia fiscal. Una restricción idéntica aplicará a quienes integren el grupo de Grandes Contribuyentes Nacionales.
Inocencia Fiscal II: los puntos clave
- Busca ampliar la Inocencia Fiscal y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a controles de ARCA.
- Modifica el régimen simplificado de Ganancias, eliminando los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso.
- Menos controles sobre el patrimonio: el contribuyente no tendría que justificar permanentemente la evolución de sus bienes bajo determinadas condiciones.
- ARCA deberá justificar las inconsistencias que detecte en las declaraciones y se establecen parámetros para determinar cuándo una diferencia es significativa.
- Posibilidad de corregir errores: quienes sean observados podrán rectificar su situación y pagar los impuestos correspondientes para conservar los beneficios del régimen.
- Busca movilizar los “dólares del colchón”, es decir, los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal.
- No sería un blanqueo tradicional: el objetivo es facilitar el uso y la bancarización de ahorros sin crear un régimen de exteriorización específico.
- El Gobierno estima que hay unos US$170.000 millones fuera del sistema, y pretende que una parte de esos fondos se vuelque al consumo, la inversión y el crédito.
- Funcionarios públicos: podrán utilizar el régimen simplificado, pero tendrán restricciones para acceder a algunos de sus beneficios.
- Objetivo central: reducir la informalidad, simplificar el cumplimiento tributario y generar confianza para que los argentinos utilicen sus ahorros en dólares dentro de la economía formal.
En pocas palabras
- Inocencia fiscal: avanza proyecto para simplificar Ganancias y exteriorizar dólares no declarados.
- Beneficios clave: elimina topes de ingresos, protege contra fiscalizaciones retroactivas y facilita la formalización de ahorros.
- Exclusiones notables: funcionarios públicos y grandes contribuyentes nacionales tendrán limitaciones para acceder a ciertos beneficios.