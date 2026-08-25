De qué se trata el proyecto de Inocencia fiscal II que busca movilizar los dólares del colchón

La iniciativa elimina los límites patrimoniales, protege al contribuyente ante las fiscalizaciones retroactivas y ofrece un canal formal para exteriorizar tenencias no registradas en moneda extranjera.

Qué cambios contempla la Inocencia Fiscal

El nuevo despacho legal elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio neto que limitaban el acceso al régimen simplificado. De esta forma, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país podrá adherir a la inocencia fiscal para presentar sus declaraciones juradas sobre la base de ingresos y gastos, sin tener que declarar sus variaciones patrimoniales.