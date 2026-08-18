Reforma del BCRA, Inocencia Fiscal y patentes son los proyectos que impulsará Milei en Diputados

A la reforma del Banco Central, el gobierno nacional la tiene entre ceja y ceja. Foto: BCRA

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Considerada por el presidente Javier Milei como la iniciativa más relevante de esta etapa de gestión, la propuesta apunta a establecer por ley la prohibición de emitir moneda sin respaldo. Entre sus puntos salientes, la norma:

Prohíbe expresamente los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles.

los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles. Limita la transferencia de utilidades únicamente a las ganancias reales obtenidas por la entidad.

únicamente a las ganancias reales obtenidas por la entidad. Establece un mandato único: la preservación del valor de la moneda, eliminando funciones vinculadas con la orientación del crédito o políticas crediticias diferenciadas.

la preservación del valor de la moneda, eliminando funciones vinculadas con la orientación del crédito o políticas crediticias diferenciadas. Blindaje institutional: endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para protegerlos de eventuales cambios de gobierno.

Nueva ley de Inocencia Fiscal "bis"

Se trata de un proyecto que modifica la Ley 27.799 para ampliar el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La medida elimina los topes de ingresos y patrimonio (que actualmente limitaban el beneficio a quienes facturaban hasta $1.000 millones anuales o poseían bienes por hasta $10.000 millones) y extiende el plazo de adhesión hasta el 31 de diciembre de 2027.

Asimismo, la iniciativa:

Mantiene la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los contribuyentes de mayor patrimonio.

Redefine el criterio de "discrepancia significativa" (que habilita a impugnar declaraciones) cuando la revisión arroje una diferencia no menor a 15% respecto de lo declarado.

(que habilita a impugnar declaraciones) cuando la revisión arroje una diferencia no menor a 15% respecto de lo declarado. Exige que las operaciones se canalicen a través del sistema financiero formal o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Incluye una reducción de 25% en las multas por infracciones formales destinadas a pequeñas y medianas empresas (pymes).

por infracciones formales destinadas a pequeñas y medianas empresas (pymes). La "ley de patentes" generó reparos en el sector de la salud ante el riesgo de que multinacionales farmacéuticas agilicen el patentamiento de medicamentos en el país, Foto: archivo

Adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

El proyecto promueve la incorporación de Argentina al sistema internacional de patentes integrado por 158 países, el cual simplifica la inscripción de desarrollos e innovaciones mediante un formulario unificado.

Si bien la medida busca facilitar la salida al mercado internacional de empresas e investigadores locales, generó reparos en el sector de la salud ante el riesgo de que multinacionales farmacéuticas agilicen el patentamiento de medicamentos en el país, lo que podría demorar la producción de genéricos nacionales y encarecer los costos para la población.

Frente a esa advertencia, el Poder Ejecutivo dispuso dejar en reserva el capítulo II del tratado, asegurando que el Estado argentino mantenga el control local sobre las evaluaciones técnicas y el registro de medicamentos en el territorio nacional.