Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes un conjunto de proyectos de ley orientados a mitigar el endeudamiento familiar. La discusión central enfrenta la postura oficialista, centrada en la transparencia financiera, con las propuestas opositoras que buscan declarar la emergencia crediticia, limitar los intereses y disponer refinanciaciones obligatorias.
Endeudamiento familiar: los proyectos que se debaten en la Cámara de Diputados
Oposición y oficialismo intentarán imponer sus proyectos para mitigar el endeudamiento familiar. Se debate topes a tasas y refinanciación de deudas
El trabajo se desarrolla en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor. Las encabeza el diputado oficialista Santiago Pauli (La Libertad Avanza) y el opositor Hugo Yasky (Unión por la Patria). La meta de los legisladores es firmar los dictámenes de mayoría y minoría sobre endeudamiento familiar.
El abanico de iniciativas abarca desde herramientas preventivas de educación hasta esquemas inmediatos de auxilio para los hogares que acumulan deudas en mora.
Transparencia y educación: el plan oficialista contra el endeudamiento moroso
El bloque de La Libertad Avanza busca imponer su dictamen priorizando la educación financiera e información clara sobre costos bancarios. La estrategia, coordinada por la diputada Silvana Giudici, establece la obligación de exponer de forma visible el Costo Financiero Total (CFT) antes de otorgar un crédito.
Entre los puntos centrales del proyecto oficialista figuran:
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Autenticación en dos pasos: implementación de doble validación para autorizar créditos rápidos en plataformas digitales y billeteras virtuales.
Refinanciación voluntaria: regulación en coordinación con el Banco Central para acordar planes con las entidades financieras.
Educación financiera: inclusión de contenidos de administración de recursos en el nivel secundario, en una iniciativa elaborada junto a la Unión Cívica Radical.
Topes de tasas y moratoria: la oposición busca frenar el endeudamiento familiar
Bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas impulsan de manera conjunta la declaración de la emergencia financiera por un plazo de 180 días. A diferencia del oficialismo, este sector considera indispensable fijar topes a las tasas punitorias y a los gastos administrativos de fintechs y tarjetas.
Las medidas que propone la oposición para atender el endeudamiento familiar incluyen:
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Sobreendeudamiento por subsistencia: declaración explícita de este estado cuando la mora supere los 60 días en consumos básicos.
Planes de pago: esquemas de hasta 36 meses con quita total de los intereses punitorios acumulados.
Revisión de algoritmos: apertura del scoring en aplicaciones financieras bajo supervisión de Defensa del Consumidor.
Otras bancadas presentaron alternativas enfocadas en el alivio fiscal. El diputado Eduardo Falcone (MID) propuso aplicar el esfuerzo compartido: que el gobierno nacional exima de IVA a las tasas de interés y que las provincias eliminen Ingresos Brutos sobre esos conceptos crediticios. En tanto, la legisladora Alejandra Torres (Provincias Unidas) planteó una línea de créditos ajustados por UVA a un máximo del 7,5% anual para deudores registrados en el Banco Central.
Tras la firma de los dictámenes en comisión, las distintas propuestas para combatir el endeudamiento familiar llegarán al recinto en las próximas sesiones ordinarias.
En pocas palabras
- Debate Legislativo: Diputados discuten proyectos para mitigar el endeudamiento familiar, diferenciando enfoques.
- Propuesta Oficialista: se enfoca en transparencia financiera, educación y doble validación para créditos.
- Planes Opositores: buscan topar tasas, refinanciar deudas y declarar emergencia crediticia.