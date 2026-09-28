Acordaron las condenas para Orozco y Ortiz: 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua

Janina Ortiz y Daniel Orozco en el Polo Judicial. Foto: archivo

Juicio abreviado y culpables de corrupción

El acuerdo de la condena a Daniel Orozco y Janina es el primer paso judicial. La propuesta de juicio abreviado -que no incluye a otros 8 imputados- fue presentada por José Burela, abogado defensor de ambos. Lo hizo bajo el argumento de que la causa penal sea resuelta lo antes posible sin que la Justicia deba invertir en un juicio oral y público muy costoso y de larga duración por la cantidad de audiencias y de testigos que deben comparecer.

Ahora se espera el llamado a una audiencia, para montar como un pequeño juicio. Deben estar los acusados y el juez les tiene que preguntar: "¿Ustedes reconocen la culpabilidad de los hechos y renuncian a cualquier posibilidad de apelar?". Recién ahí, una vez que se corrobora que no se han arrepentido, el que los condena es el juez. El fiscal eleva todo este acuerdo previo con la autorización de los dos fiscales jefes.

La investigación comenzó en 2023 y estuvo a cargo del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos, quien la clausuró y elevó a juicio oral y público hace poco más de un año.

Sobre Janina Ortiz -fue suspendida por la Legislatura provincial para que afronte el proceso penal-; y Adrián Alejandro Pérez recayó además la utilización de documento público falso en concurso real con peculado en por lo menos en 10 hechos. Ahora Ortiz está a punto de ser expulsada de su banca.

El perjuicio económico contra la Municipalidad de Las Heras, según la investigación del fiscal Juan Ticheli, fue de $35.511.386,14 por dinero girado entre 2021 y 2023. Para los investigadores, los entonces funcionarios políticos y de carrera lasherinos se valieron de la cooperativa “fantasma” Manos a la obra, que no funcionaba, para facturarle y cobrarle a la Municipalidad de Las Heras por trabajos que no se hicieron.