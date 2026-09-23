Cornejo, tras el pedido de condena de Orozco y Ortiz: "Estoy muy satisfecho"

Cornejo habló de las condiciones del acuerdo

Orozco propuso una condena de 2 años de prisión en suspenso, mientras que Ortiz planteó 3 años de prisión en suspenso por las causas que enfrenta. El pedido todavía debe ser analizado por la Fiscalía y, si existe un acuerdo, deberá ser homologado por un Tribunal Penal Colegiado. Por ahora, no hay una condena.

Además de las penas, quedan por definir aspectos como las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y las multas que podrían corresponder.

Cornejo aclaró que el Gobierno provincial es querellante a través de la Dirección de Cooperativas y que, desde ese lugar, acompaña la posibilidad de alcanzar un acuerdo: “Alentamos que al menos haya una condena", explicó.

El gobernador también destacó el uso del juicio abreviado como mecanismo para evitar un juicio oral extenso. "En general se llega a un acuerdo, por eso hay tan mejores resultados en materia de condenas ", señaló.

La crítica de Cornejo a la defensa de Orozco y Ortiz

Consultado sobre el hecho de que los dos principales acusados hayan terminado ofreciendo reconocer su culpabilidad después de las demoras que atravesó el expediente, Cornejo cuestionó la estrategia de la defensa.

"A mí me llama la atención que la crónica no haya reflejado todas las dilaciones que tuvo este proceso por parte de la abogada que los defendía", dijo.

Según el gobernador, la defensa "estiró los plazos y perjudicó a sus propios clientes para terminar concluyendo en que asumían la culpabilidad".

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La causa por las denominadas cooperativas truchas comenzó por contrataciones realizadas por la Municipalidad de Las Heras con la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. La acusación fiscal sostiene que mediante 4 procedimientos administrativos salieron $35.511.386,14 del patrimonio municipal hacia una cuenta de esa cooperativa. Orozco, Ortiz y el ex subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart fueron acusados de peculado.

"Dejó de ser un problema político"

Para el gobernador, la causa dejó de ser un asunto político y pasó a ser estrictamente judicial. Y aprovechó para recordar el resultado electoral de Orozco en Las Heras: “Dejó de ser un tema” para la política.

Por ahora, la propuesta de Daniel Orozco y Janina Ortiz sigue en etapa de análisis. La Fiscalía deberá definir si acepta las condiciones planteadas y, en caso de existir acuerdo, será la Justicia la que deberá resolver si lo homologa.