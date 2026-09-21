Cornejo vuelve a viajar con Javier Milei y lleva a Latorre para vender minería y energía

Alfredo Cornejo viajará a Paris junto a Javier Milei y decidió llevar consigo a la ministra de Energía, Jimena Latorre con la idea de atraer inversiones en materia de energía y minería.

"La prioridad estará puesta en el petróleo y el gas, renovables, infraestructura energética y minería", marcó Latorre, y apuntó que su intención será mostrar un mapa completo de las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza, "teniendo en cuenta lo que tenemos en cartera de licitación internacional conjunta, por ejemplo la central hidroeléctrica de Nihuiles que puede ser un eje. Otro podría ser la factibilidad de la fotovoltaica", puntualizó.

En materia energética específicamente Mendoza llevará un detalle de las potenciales inversiones hidroeléctricas, termoeléctricas, fotovoltaicas y eólicas.

Seguramente sacarán a relucir que está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, (RIGI) que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de sectores estratégicos como petróleo y gas, minería, energías renovables, forestal, industria, siderurgia, tecnología, infraestructura y turismo, con el requisito mínimo de inversión es de U$S200 millones.

Un viaje con agenda económica, pero con un ojo puesto en definiciones electorales

Más allá de la nutrida agenda económica que compartirán Javier Milei y Alfredo Cornejo, es de esperar que en esa convivencia entre ambos, y con Karina Milei en la comitiva, se pueda filtrar alguna definición electoral de cara a la estrategia para los comicios de 2027, como ya ocurrió en la Argentina Week de marzo pasado.

Es probable que en medio de la gira por París, Alfredo Cornejo y Karina Milei puedan avanzar con alguna definición de estrategia electoral de cara a 2027.

Es que aunque no lo reconozcan abiertamente, a los mendocinos les interesa que quede claro qué potestad tendrá cada uno en el armado de las candidaturas para el próximo año. Es decir, si se mantendrán los roles que tuvieron en las elecciones de 2025, en donde los socios de La Libertad Avanza definieron los cargos nacionales, y Cambia Mendoza se guardó la lapicera para poner los nombres de los candidatos locales.

De ser así, y partiendo de la premisa de que al presidente Javier Milei y a su hermana los desvela la reelección, es probable que le quede a Cornejo la chance de definir quién será su candidato a sucederlo. Si así fuese, todo indica que el jefe radical podría inclinarse por alguno de sus delfines, e incluso por el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, aunque eso podría complicar la situación en que quedará el diputado nacional libertario, Luis Petri.

Por su lado, el diputado nacido en San Martín y su entorno dan por sentado que tendrá el aval del presidente y de la misma Karina Milei, pero aún cuando así no fuera, están decididos a dar la pelea por la gobernación.

Así las cosas, es probable que en medio del viaje a París, el tema electoral se termine colando.