En un gesto de convivencia institucional dentro del escenario político provincial, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, compartieron el lunes un acto público por la entrega de 38 viviendas en el barrio El Recodo III. Los dos mandatarios -de diferente extracción partidaria- remarcaron la necesidad de mantener el trabajo articulado entre la provincia y el municipio para concretar obras públicas de envergadura.
Cornejo y Stevanato compartieron un acto en Maipú "por sobre las diferencias políticas"
El gobernador y el intendente encabezaron la entrega de 38 viviendas del barrio El Recodo III, construidas a través del programa provincial IPV Mi Casa
Matías Stevanato valoró la labor coordinada con la gestión provincial y remarcó la importancia de dejar de lado las diferencias políticas y electorales al momento de gestionar para la gente. "En tiempos donde la política muchas veces se enfoca en las divisiones, aquí demostramos que cuando se trabaja en equipo entre la provincia y el municipio, los beneficiados son los vecinos de Maipú. Es el camino que debemos sostener para dar respuesta a las demandas reales", expresó el intendente.
Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo coincidió en el valor del entendimiento político e institucional para sostener la obra pública en un contexto económico complejo. "Más allá de las diferencias lógicas de partidos, el objetivo supremo del Estado es dar soluciones concretas. Podemos pensar distinto en muchos temas, pero en la gestión hay una responsabilidad compartida con los municipios para que las obras se inicien y se terminen", sostuvo.
Cornejo y Stevanato alineados en la entrega de casas del IPV
Las casas entregadas pertenecen al programa IPV Mi Casa, una operatoria desarrollada por el Instituto Provincial de la Vivienda que combina el financiamiento estatal con esquemas de ahorro y pago por parte de los adjudicatarios. En este caso, el proyecto requirió una inversión provincial superior a los $3.470 millones para completar la edificación de las unidades.
El emprendimiento habitacional del IPV está ubicado en una zona en expansión del departamento y cuenta con la totalidad de los servicios básicos e infraestructura urbana: redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público, cordón, cuneta y pavimento. Las viviendas fueron proyectadas además con posibilidad de ampliación a futuro por parte de sus propietarios.
Con la concreción del barrio El Recodo III, las autoridades provinciales y municipales completaron la entrega de carpetas y llaves a las familias adjudicatarias, al tiempo que ratificaron "el compromiso de sostener los programas de construcción de viviendas en la comuna".
En pocas palabras
- Entrega de Viviendas: el gobernador Alfredo Cornejo y Matías Stevanato inauguraron 38 casas del barrio El Recodo III en Maipú.
- Convivencia Política: ambos mandatarios destacaron la importancia del trabajo articulado entre Provincia y Municipio, superando diferencias partidarias.
- Programa Provincial: las viviendas corresponden al programa IPV Mi Casa, con una inversión provincial de más de $3.470 millones.