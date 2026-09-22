Cornejo y Stevanato compartieron un acto en Maipú "por sobre las diferencias políticas"

Matías Stevanato valoró la labor coordinada con la gestión provincial y remarcó la importancia de dejar de lado las diferencias políticas y electorales al momento de gestionar para la gente. "En tiempos donde la política muchas veces se enfoca en las divisiones, aquí demostramos que cuando se trabaja en equipo entre la provincia y el municipio, los beneficiados son los vecinos de Maipú. Es el camino que debemos sostener para dar respuesta a las demandas reales", expresó el intendente.

Las llaves de las 39 casas de Maipú. Foto: Gobierno de Mendoza

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo coincidió en el valor del entendimiento político e institucional para sostener la obra pública en un contexto económico complejo. "Más allá de las diferencias lógicas de partidos, el objetivo supremo del Estado es dar soluciones concretas. Podemos pensar distinto en muchos temas, pero en la gestión hay una responsabilidad compartida con los municipios para que las obras se inicien y se terminen", sostuvo.