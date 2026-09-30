El mendocino Álvaro Martínez intercedió para que Grabois no se trompeara con un diputado

Álvaro Martínez contra Juan Grabois

No obstante su misión pacificadora, después el lujanino Martínez se despachó con todo contra Grabois: "Se llenan la boca hablando de Malvinas y soberanía. Pero a la hora de defenderlas, esto es el kirchnerismo: gritos, insultos y patoterismo. Para el discurso, la Patria. Para debatir, el circo".

Todo esto ocurrió en el plenario de comisiones para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

Grabois increpó a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza en defensa de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y lanzó: “Tienen la Corte (Suprema) comprada”, con referencia al reciente fallo sobre la extranjerización de tierras.

Juan Grabois se enojó por el fallo de la Corte respecto de la venta de tierras a extranjeros. Foto: Noticias Argentinas

“Tienen todo comprado”, insistió y luego agregó: “Dejen hablar a los que tienen que hablar”.

Más tarde, en su cuenta de X, Grabois contraatacó: "Estos hijos de puta infames admiradores de (Margaret) Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo porque lo intolerable no hay que tolerarlo".

A la vez, en declaraciones radiales, sostuvo: “Tanto esfuerzo de todo el pueblo para frenar una ley entreguista y ahora nos enteramos que hacen en tribunales lo que no pudieron hacer con los votos. Además de enojarnos, nos toca revertir esta situación. Y tiene que haber una movilización mañana mismo”.

La respuesta de Milei

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas... https://t.co/PVGHbmVIO6 — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

Aunque está de gira en Francia junto a gobernadores, entre los que se encuentra Alfredo Cornejo, Javier Milei no estuvo ajeno a este conflicto y utilizó para ello su cuenta de X: "Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”.