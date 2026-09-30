El mendocino Álvaro Martínez intercedió para que Grabois no se trompeara con un diputado

Un serio incidente, con gritos, forcejos y empujones, se produjo este miércoles en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. El protagonista principal fue Juan Grabois, quien reaccionó furioso por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que derogó un fallo relacionado con la ley de tierras.
El dirigente de Unión por la Patria cuestionó al máximo tribunal de justicia de la Nación por haber revocado el fallo que declaraba inconstitucional la ley que habilita la venta de tierras a extranjeros y lo hizo a viva voz, caminando por la sala de reuniones y recriminando a los diputados oficiales.
En medio del incidente se lo vio intervenir al diputado nacional libertario por Mendoza, Álvaro Martínez, quien tomó con sus manos a Grabois y le habló varios segundos para intentar calmarlo cuando estaba cara a cara con el tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza.
Álvaro Martínez contra Juan Grabois
No obstante su misión pacificadora, después el lujanino Martínez se despachó con todo contra Grabois: "Se llenan la boca hablando de Malvinas y soberanía. Pero a la hora de defenderlas, esto es el kirchnerismo: gritos, insultos y patoterismo. Para el discurso, la Patria. Para debatir, el circo".
Todo esto ocurrió en el plenario de comisiones para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.
Grabois increpó a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza en defensa de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y lanzó: “Tienen la Corte (Suprema) comprada”, con referencia al reciente fallo sobre la extranjerización de tierras.
“Tienen todo comprado”, insistió y luego agregó: “Dejen hablar a los que tienen que hablar”.
Más tarde, en su cuenta de X, Grabois contraatacó: "Estos hijos de puta infames admiradores de (Margaret) Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo porque lo intolerable no hay que tolerarlo".
A la vez, en declaraciones radiales, sostuvo: “Tanto esfuerzo de todo el pueblo para frenar una ley entreguista y ahora nos enteramos que hacen en tribunales lo que no pudieron hacer con los votos. Además de enojarnos, nos toca revertir esta situación. Y tiene que haber una movilización mañana mismo”.
La respuesta de Milei
Aunque está de gira en Francia junto a gobernadores, entre los que se encuentra Alfredo Cornejo, Javier Milei no estuvo ajeno a este conflicto y utilizó para ello su cuenta de X: "Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”.
En pocas palabras
- Incidente en Diputados: Juan Grabois reaccionó furioso ante un fallo de la Corte Suprema sobre ley de tierras, generando gritos y empujones.
- Mediación libertaria: el diputado Álvaro Martínez intervino para calmar a Grabois cuando este confrontaba a otro legislador.
- Críticas cruzadas: Grabois acusó a la Corte de estar comprada.