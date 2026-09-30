Javier Milei criticó a Axel Kicillof en el Coloquio de IDEA: "Mi rival soy yo mismo"

“No me importa, el rival soy yo mismo, mi propio contrincante soy yo mismo. Yo hice un conjunto de promesas y las cumplí”, afirmó el jefe de Estado al participar vía online desde París de la 62° edición del Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.

Al ser consultado sobre las mediciones de opinión pública que lo confrontan con el mandatario bonaerense, el presidente enfatizó: "¿Qué me importan los que atrasan 100 años y además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”.