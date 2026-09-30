El presidente Javier Milei arremetió este miércoles con dureza este miércoles contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y desestimó el impacto de la oposición de cara al escenario político de los próximos meses con miras a las elecciones 2027, al asegurar que su principal desafío pasa por cumplir con sus propios compromisos de gestión.
Javier Milei criticó a Axel Kicillof en el Coloquio de IDEA: "Mi rival soy yo mismo"
El presidente participó del encuentro empresarial, donde cuestionó al gobernador bonaerense y minimizó el peso del arco opositor de cara a las elecciones 2027
“No me importa, el rival soy yo mismo, mi propio contrincante soy yo mismo. Yo hice un conjunto de promesas y las cumplí”, afirmó el jefe de Estado al participar vía online desde París de la 62° edición del Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.
Al ser consultado sobre las mediciones de opinión pública que lo confrontan con el mandatario bonaerense, el presidente enfatizó: "¿Qué me importan los que atrasan 100 años y además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”.
El planteo de Milei de cara a las elecciones 2027
De cara a los próximos comicios presidenciales, el mandatario contrapuso su programa económico con la plataforma del arco opositor y planteó la contienda electoral como una instancia determinante para el rumbo institucional y económico del país.
“Los argentinos se van a decidir entre el sendero de más desarrollo o volver al modelo del pasado que lleva fracasando cien años”, sostuvo el titular del Ejecutivo nacional sobre la contienda en las urnas.
En el cierre de su intervención ante los empresarios, Milei concluyó: "Voy a seguir dando la pelea, les voy a seguir ganando y voy a lograr que la Argentina sea grande nuevamente”.
En pocas palabras
- Javier Milei: criticó duramente a Axel Kicillof y minimizó a la oposición rumbo a 2027.
- Rivalidad: aseguró que su principal adversario es él mismo, por los compromisos asumidos.
- Visión 2027: propuso una elección entre el desarrollo y el fracaso del pasado modelo.