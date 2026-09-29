El puntano Bartolomé Abdala quedará al frente del Ejecutivo por las ausencias de Javier Milei y Victoria Villarruel

Agendas internacionales de Milei y Villarruel que impulsan a Bartolomé Abdala

La causa principal del traspaso de mando radica en el solapamiento de las actividades protocolares programadas fuera del territorio nacional por las principales autoridades del país. Javier Milei emprenderá vuelo con destino a la ciudad de París, Francia, para participar en la convención empresarial Argentina Week. En el marco de ese evento de inversiones, mantendrá además un encuentro bilateral formal con su par francés, Emmanuel Macron.

La vicepresidenta Victoria Villarruel voló rumbo a España para encabezar la comitiva multipartidaria argentina en las deliberaciones del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid. La coincidencia en los días de desarrollo de ambos encuentros diplomáticos impide que cualquiera de los dos mandatarios permanezca en suelo patrio, por lo que el esquema administrativo demanda la presencia de un sustituto legal con rango constitucional para encabezar la firma pública.

Los días acumulados de Bartolomé Abdala en el Ejecutivo nacional

Con esta nueva suplencia institucional, el senador de La Libertad Avanza sumará un período adicional como máxima autoridad de la República Argentina. Al término de esta etapa de representación gubernamental, Bartolomé Abdala acumulará un total de siete jornadas efectivas ejerciendo la jefatura transitoria de la Nación, si se contemplan sus antecedentes inmediatos en el desempeño de la función pública.

Esta cantidad de tiempo ubica el cómputo del legislador en la misma cifra de días de permanencia institucional que registró el histórico dirigente sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá durante los acontecimientos políticos e institucionales de diciembre de 2001. Una vez que concluyan las misiones internacionales en Europa y las autoridades naturales reingresen a la jurisdicción local, el senador puntano dará por finalizado su interinato y retornará de manera exclusiva a la conducción habitual de las sesiones legislativas en el Senado.