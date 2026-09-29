El senador oficialista Bartolomé Abdala - Debate Ley Bases - Paquete Fiscal quedará formalmente al frente del Poder Ejecutivo de la República Argentina a raíz de las agendas internacionales simultáneas que cumplirán el jefe de Estado, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El parlamentario puntano asumirá las funciones institucionales transitorias en la jefatura del Estado durante la ausencia de las dos máximas autoridades del país.
El puntano Bartolomé Abdala quedará al frente del Ejecutivo por las ausencias de Javier Milei y Victoria Villarruel
Bartolomé Abdala, titular provisional del Senado, asumirá la conducción del país por los viajes simultáneos de Javier Milei y Victoria Villarruel a Europa
La aplicación de la Ley de Acefalía y la función de Bartolomé Abdala
La simultaneidad en los compromisos externos de la fórmula presidencial obliga a recurrir al procedimiento previsto por la legislación nacional. De acuerdo con los preceptos de la normativa sobre acefalía en el gobierno, ante el traslado temporal del primer mandatario y de la titular del Senado al exterior, la conducción institucional recae directamente en la figura del presidente provisional de la Cámara Alta. Por esta razón, Bartolomé Abdala asumirá el mando temporal de la Nación.
En este contexto institucional, Bartolomé Abdala ejercerá las tareas inherentes a la jefatura de la administración central desde su propio despacho parlamentario en el Congreso. Se confirmó que la autoridad legislativa desempeñará su labor de gestión temporal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin trasladarse a la Casa Rosada para la firma de actos administrativos de rutina o el seguimiento de la agenda del gabinete de ministros.
Agendas internacionales de Milei y Villarruel que impulsan a Bartolomé Abdala
La causa principal del traspaso de mando radica en el solapamiento de las actividades protocolares programadas fuera del territorio nacional por las principales autoridades del país. Javier Milei emprenderá vuelo con destino a la ciudad de París, Francia, para participar en la convención empresarial Argentina Week. En el marco de ese evento de inversiones, mantendrá además un encuentro bilateral formal con su par francés, Emmanuel Macron.
La vicepresidenta Victoria Villarruel voló rumbo a España para encabezar la comitiva multipartidaria argentina en las deliberaciones del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid. La coincidencia en los días de desarrollo de ambos encuentros diplomáticos impide que cualquiera de los dos mandatarios permanezca en suelo patrio, por lo que el esquema administrativo demanda la presencia de un sustituto legal con rango constitucional para encabezar la firma pública.
Los días acumulados de Bartolomé Abdala en el Ejecutivo nacional
Con esta nueva suplencia institucional, el senador de La Libertad Avanza sumará un período adicional como máxima autoridad de la República Argentina. Al término de esta etapa de representación gubernamental, Bartolomé Abdala acumulará un total de siete jornadas efectivas ejerciendo la jefatura transitoria de la Nación, si se contemplan sus antecedentes inmediatos en el desempeño de la función pública.
Esta cantidad de tiempo ubica el cómputo del legislador en la misma cifra de días de permanencia institucional que registró el histórico dirigente sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá durante los acontecimientos políticos e institucionales de diciembre de 2001. Una vez que concluyan las misiones internacionales en Europa y las autoridades naturales reingresen a la jurisdicción local, el senador puntano dará por finalizado su interinato y retornará de manera exclusiva a la conducción habitual de las sesiones legislativas en el Senado.
En pocas palabras
- Bartolomé Abdala: asumirá la Presidencia por viajes de Milei y Villarruel.
- Ley de Acefalía: se aplica por ausencia simultánea de autoridades nacionales.
- Duración: Abdala ejercerá funciones temporales en la Jefatura de Estado.