Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien había nacido en Mendoza

Durante décadas desplegó una intensa labor profesional y técnica que incluyó asesorías en organismos públicos, sindicatos e instituciones provinciales. Su vinculación con la actividad pública local se consolidó en los años ochenta, cuando fue electo diputado convencional constituyente para la reforma de la Constitución riojana entre 1985 y 1986, espacio desde el cual promovió diversas iniciativas.

El legislador Juan Carlos Pagotto, nacido en Mendoza, murió de un infarto masivo en su domicilio en La Rioja.

Posteriormente se desempeñó como diputado provincial durante el período comprendido entre 1993 y 1997. A lo largo de los años asumió la representación letrada de diversos gremios, como la Unión Obrera de la Construcción y la CGT regional Chilecito, además de asesorar al Consejo Deliberante de dicha localidad y al Poder Legislativo riojano en distintas etapas.

La labor del senador en las comisiones de la Cámara Alta

En las elecciones generales de 2023, Pagotto resultó electo como senador de La Libertad Avanza para integrar el cuerpo legislativo nacional con mandato hasta 2029. Con el recambio parlamentario asumió una destacada centralidad en la dinámica del bloque oficialista dentro del Palacio Legislativo.

Debido a su perfil legal y a su recorrido académico, la Cámara Alta le confió la presidencia de la Comisión de Acuerdos. Dicho cuerpo normativo tiene a su cargo el análisis previo y el tratamiento de los pliegos enviados por el gobierno nacional para la designación de jueces federales, diplomáticos e integrantes de las Fuerzas Armadas.

A la par de encabezar Acuerdos, el abogado de origen mendocino ejerció funciones como vocal en otras comisiones de relieve constitucional. Participó activamente de los debates en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Defensa Nacional y Seguridad Interior y Narcotráfico, aportando dictámenes en materia procedimental penal.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo sobre Pagotto: "En estos últimos años tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el Congreso y, para mí, fue un verdadero aprendizaje. Quedarán en mí memoria las largas conversaciones que mantuvimos donde fundamentaba cada posición que tomaba respecto a los proyectos que se trataban en el parlamento".

Menem agregó: "Pero por sobre todas las cosas, Juan Carlos fue una gran persona. Un gran amigo de sus amigos, y alguien que acompañó durante tantos años a mi familia, y a buena parte de la historia de La Rioja, con una cercanía y una generosidad que quienes lo conocimos vamos a recordar para siempre".

La vicegoberandora de Mendoza, Hebe Casado, también se expresó por la muerte de Pagotto: "Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del Senador Nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Juan Carlos era un amigo de Mendoza".

Mensajes de despedida tras la muerte del senador

Tras confirmarse la noticia sobre su fallecimiento, integrantes de las distintas bancadas parlamentarias expresaron sus condolencias a sus allegados y a la dirigencia de su espacio político. Desde los sectores de la Cámara de Senadores se resaltó el perfil dialoguista que el senador mantuvo en las comisiones de trabajo.

Asimismo, representantes del Poder Ejecutivo de la Nación manifestaron institucionalmente el pesar por la pérdida del referente oficialista. Su fallecimiento obliga al Congreso de la Nación y a las autoridades electorales a iniciar las diligencias pertinentes para la cobertura de la vacante, de acuerdo con el orden establecido en la boleta de candidatos suplentes que compitió en el distrito riojano durante los comicios anteriores.