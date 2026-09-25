Zonas frías y el microclima de los legisladores

Unas 400.000 familias de Mendoza se verán afectadas por el recorte a los subsidios del gas. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El criterio técnico fue el gran ausente en el debate del Congreso

En el debate parlamentario del jueves, el gran ausente fue el criterio técnico. Tampoco es difícil consultar con la inteligencia artificial si zonas del Valle de Uco, por ejemplo, ameritan un subsidio al gas por sus bajas temperaturas.

"Las noches y mañanas (mínimas promedio) oscilan entre los -1 °C y 1 °C. En zonas rurales abiertas (como los viñedos de El Cepillo o Altamira en San Carlos), las heladas son diarias y las temperaturas mínimas absolutas pueden quebrar marcas extremas, llegando ocasionalmente a registros de -7 °C a -9 °C con sensaciones térmicas aún más bajas", es lo devuelve la IA de Google a un golpe de tecla.

Quizás muchos legisladores, quienes cuentan con decenas de asesores, no se ocuparon de consultar con las estaciones meteorológicas el mapa de isotermas: "líneas o curvas dibujadas en un mapa o gráfico que une puntos o lugares con la misma temperatura en un periodo determinado", enseñan los libros, y se encuentra en las referencias de internet.

Los senadores Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron en contra de los cambios al régimen de Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas

El enojo de los intendentes de San Carlos y de Ciudad

El intendente sancarlino, Alejandro Morillas, expresó su descontento: "Hoy el costo recae en el Valle de Uco. Solo en San Carlos, decenas de familias pierden la cobertura del gas pese a enfrentar temperaturas de hasta 8°C bajo cero en parajes como Chilecito. Financiar el ajuste macroeconómico quitando el abrigo a los mendocinos es inaceptable".

También el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se pronunció sobre lo aprobado en el Congreso, que recibió el rechazo de los senadores mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, de la UCR: "(El costo) se traslada. Termina en las garrafas que reparten los municipios y subsidia el Gobierno de Mendoza, los que no dejamos de dar la cara. O, peor aún, le pega a las familias que no podrán calefaccionarse".

La nueva norma convertida en ley deja a resguardo a Malargüe, departamento que seguirá contando con el beneficio, pero en el resto de Mendoza alrededor de 400.000 usuarios perderán los descuentos automáticos del 30% y 50% en las facturas de gas. Las familias que necesiten mantener algún nivel de subsidio deberán acreditar formalmente condiciones de vulnerabilidad económica para ingresar al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados. El tope de ingresos por familia es el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

A las provincias y regiones más cálidas que se habían colgado del beneficio no les resultará demasiado significativo el impacto en las facturas de gas y, a su vez, recibirán descuentos en electricidad. Pero el ahorro fiscal pretendido, de 400 millones de dólares anuales, por la quita de subsidios al gas será soportado por los habitantes de las zonas frías que han sido excluidas, en algunos casos morigeradas por el esfuerzo de los estados locales para no seguir incrementando las filas de pobres.