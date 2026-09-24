El recorte de Zona Fría que perjudica a Mendoza ya es ley pese a los votos negativos de Suarez y Juri

Todos los que están en verde votaron a favor de sacarle a Mendoza el beneficio de la Zona Fría- Foto: Senado de la Nación

Un fuerte impacto sobre más de 400.000 hogares mendocinos

El proyecto aprobado redefine de manera sustancial los alcances territoriales fijados en 2021, reduciendo las bonificaciones tarifarias y restringiendo la categoría especial casi con exclusividad a la región patagónica, la Puna y el departamento de Malargüe.

Con la aplicación de la nueva normativa, alrededor de 400.000 usuarios de Mendoza perderán los descuentos automáticos del30% y de 50% en las facturas de gas. Quienes pretendan mantener algún nivel de subsidio deberán acreditar formalmente condiciones de vulnerabilidad económica para ingresar al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Previo al momento del tratamiento en el recinto, Rodolfo Suarez había calificado la propuesta del oficialismo de "injusta para los mendocinos", recordando que durante su mandato como gobernador gestionó la inclusión de Mendoza al considerar las bajas temperaturas un parámetro objetivo de consumo.

En la misma línea, Mariana Juri fundamentó su voto negativo marcando que la legislación desconoce la realidad climática de zonas clave como el Valle de Uco, donde el consumo invernal es equiparable a sectores del sur del país.

Pese al rechazo unánime de la representación mendocina presente y el retiro de la oposición peronista, el oficialismo logró sumar los votos de provincias del norte y aliados para convertir la norma en ley, cerrando de este modo un capítulo decisivo en el mapa tarifario nacional.