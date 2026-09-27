La joya de la abuela con la que Cornejo y Félix podrían arreglar a los rebeldes

La joyita de la abuela

Nadie lo dice en voz alta pero la banca de senador nacional es una de las joyitas más preciadas por los dirigentes políticos argentinos. Es un cargo que permite armar una estructura política suculenta y poderosa.

En el país, 8 provincias eligen senadores cada dos años. El sistema fue pensado en la última reforma constitucional para que al cabo de 6 años –lo que dura un mandato de senador nacional— todas las provincias hayan renovado sus senadores.

Rodolfo Suarez, Anabel Fernández Sagasti y Mariana Juri.

Las 24 provincias del país tienen 3 senadores cada una: la más grande y la más chica tienen la misma representación porque la Cámara Alta representa justamente a las provincias y el sistema republicano prevé igualdad entre ellas más allá de la cantidad de habitantes, para lo cual existe la Cámara Baja, Diputados, en la que Provincia de Buenos Aires (la más grande) tiene 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego (la más chica), tiene 5.

Ya se bajó uno, ¿y Sagasti?

La banca de senador nacional no tiene impedimentos para su reelección indefinida. Sin embargo estaríamos cerca de confirmar que Rodolfo Suarez, según adelantó hace unos días Ricardo Montacuto en Diario UNO, buscará volver a la intendencia de la Capital y, consecuentemente, dejaría su banca de senador nacional en la que reemplazó por el resto del mandato a Alfredo Cornejo cuando este volvió a la gobernación de Mendoza.

Juri, de no tener algo más picante en una lista para alguno de los ejecutivos, podría buscar su continuidad en el Senado. A Sagasti –saludos a la flamante madre- difícilmente le alcance su influencia partidaria actual como para seguir con esa banca que ostenta desde hace casi 12 años.

Aunque claro, no hay que soslayar su eterna amenaza de romper al peronismo en caso de que las cosas no salgan como su sector desea. Eso siempre está latente, igual que la posibilidad de ruptura del PJ a nivel nacional.

Los pesos pesados que podrían ser

Al ser bancas tan valiosas, no son pa’ cualquiera. Por el radicalismo, quien no se quede con la candidatura a la gobernación podría recibir ese gran premio al que jamás podríamos denominar “consuelo”, porque para la política tiene más bien el valor de ganarse el Quini 6.

Los leales a Cornejo –o él mismo-, Tadeo García Zalazar, Natalio Mema y hasta Andrés Lombardi podrían alzarse con la cucarda. Y quién te dice que Hebe Casado también pueda colar ahí si la bendición libertaria o la de Patricia Bullrich se mantiene en pie y si la vicegobernadora desiste de dar una pelea difícil en su San Rafael natal.

En ese caso, Juri perdería las chances porque mujer–varón, varón–mujer debe respetarse a rajatabla en el binomio.

Natalio Mema y Tadeo García Zalazar. Los dos quieren ir por la gobernación. Pero si no se da... el Congreso no es mala opción.

Y, obvio, la pregunta de siempre: ¿qué pasará con Luis Petri? Es –quizás- en el escenario político, al que menos le interesa una banca en el Senado hoy: Petri se ve con el traje de gobernador y solo una bajada de pulgar de la Casa Rosada podría sacarlo de la carrera que sueña correr.

Por el lado del peronismo, alguno de los hermanos Félix y/o Flor Destéfanis, quien ya lanzó su candidatura a gobernadora para subirse al ring y quedar bien posicionada, pican en punta en el caso de que Matias Stevanato termine quedándose con la candidatura a gobernador representando al frente que incluya al PJ.

Flor Destéfanis y Emir Félix.

Objeto de deseo

A diferencia de las elecciones en las que no se eligen senadores nacionales, cada seis años (en Mendoza la próxima será en 2033) se agregan tres sillones de cuero, bien mullidos y superpoderosos, reservados para muy pocos: solo 72 curules de esa categoría tiene el país.

Para los armadores de listas, en mesas chicas o en internas, son joyitas que guardan para la negociación y que, salvo catástrofes, suelen dar buenos resultados porque todos y todas –lo reconozcan o no— aman esos sillones.