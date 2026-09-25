El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió este viernes con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y posteriormente mantuvo un encuentro con el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo.
Cornejo se reunió con Santilli y hablaron sobre el tratamiento del Presupuesto 2027
Además de Cornejo, también hubo un encuentro con el gobernador de San Juan. El temario oficial incluyó la reforma electoral y la propuesta de eliminar las PASO
Desde el entorno de Casa de Gobierno comunicaron que Cornejo conversó con Santilli sobre la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la Provincia y sobre el Presupuesto 2027. También participaron del encuentro Eduardo "Lule" y Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y el presidente de la Cámara de Diputados respectivamente.
Con Orrego, Santilli dialogó también sobre las iniciativas legislativas en curso. En ese sentido, el gobernador sanjuanino manifestó su apoyo al proyecto de reforma política y a la propuesta del gobierno nacional para eliminar las PASO, según información de Presidencia de la Nación.
Ambas reuniones fueron a la tarde en Balcarce 50 y se dieron como parte de un raid de encuentros bilaterales encabezado por Santilli para articular consensos con las provincias antes del tratamiento legislativo de los proyectos clave.
En encuentro previo de Diego Santilli con el gobernador de Chaco
El jefe de Gabinete se reunió el jueves con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero y, durante el cónclave, los dirigentes repasaron los principales ejes de la agenda parlamentaria proyectada para los próximos días, con foco prioritario en el debate del Presupuesto 2027 y el proyecto de Reforma Electoral promovido por los libertarios.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue el explícito respaldo de Zdero a la intención del gobierno nacional de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027.
La postura del mandatario chaqueño va en consonancia con la normativa adoptada en esa provincia a principios de septiembre, cuando se avanzó en una disposición similar. En Casa Rosada insisten en que el test electoral le cuesta al Estado 250 millones de dólares.
En pocas palabras
- Reuniones clave: el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con Diego Santilli para dialogar sobre la agenda conjunta y el Presupuesto 2027.
- Reforma electoral: Marcelo Orrego respaldó la propuesta oficial de eliminar las PASO durante su encuentro con Santilli.
- Articulación de consensos: Santilli mantuvo encuentros con gobernadores para buscar acuerdos previos al tratamiento legislativo de proyectos importantes para la agenda del gobierno nacional.