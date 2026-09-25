Cornejo se reunió con Santilli y hablaron sobre el tratamiento del Presupuesto 2027

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Foto: Presidencia de la Nación

Ambas reuniones fueron a la tarde en Balcarce 50 y se dieron como parte de un raid de encuentros bilaterales encabezado por Santilli para articular consensos con las provincias antes del tratamiento legislativo de los proyectos clave.

En encuentro previo de Diego Santilli con el gobernador de Chaco

El jefe de Gabinete se reunió el jueves con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero y, durante el cónclave, los dirigentes repasaron los principales ejes de la agenda parlamentaria proyectada para los próximos días, con foco prioritario en el debate del Presupuesto 2027 y el proyecto de Reforma Electoral promovido por los libertarios.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el explícito respaldo de Zdero a la intención del gobierno nacional de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027.

La postura del mandatario chaqueño va en consonancia con la normativa adoptada en esa provincia a principios de septiembre, cuando se avanzó en una disposición similar. En Casa Rosada insisten en que el test electoral le cuesta al Estado 250 millones de dólares.