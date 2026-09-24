Cornejo envió un proyecto para canjear el millonario terreno del Hogar Santa Marta sobre Boulogne Sur Mer

La iniciativa legislativa establece como condición obligatoria que el actual inmueble de Boulogne Sur Mer no será transferido ni entregado al adjudicatario hasta que la nueva sede esté construida, habilitada, incorporada formalmente al dominio público y con los residentes ya trasladados. De esta forma, la operatoria descarta traslados provisorios o alquileres transitorios durante el desarrollo de la obra.

El 1 de mayo de este año, cuando el gobernador Cornejo anunció esta idea en la apertura de la Asamblea Legislativa, explicó también que de las 60 plazas que tiene en este momento el hogar pasará a tener el doble: unas 120 camas.

El Hogar Santa Marta está ubicado en la avenida Boulogne Sur Mer frente al Parque General San Martín. Foto: archivo

Argumentos oficiales

Respecto al motivo del reemplazo, el Ministerio de Salud argumentó que la actual sede tiene 113 años de antigüedad y presenta un cuadro de "obsolescencia arquitectónica y funcional" que le impide ajustarse a los requerimientos sanitarios vigentes para la atención de patologías crónicas, rehabilitación y pérdida de autonomía en la tercera edad.

En cuanto al procedimiento legal y técnico, el proyecto remitido a Diputados fija los siguientes puntos:

Desafectación del dominio público: declara desafectada del uso público la fracción específica del terreno sobre Boulogne Sur Mer para viabilizar su posterior transferencia onerosa o permuta.

Mensura y subdivisión: exige al Ejecutivo realizar los trámites catastrales y registrales para individualizar de forma previa la parcela de 5.000 metros cuadrados.

Tasación por la Comisión Valuadora: establece que los montos económicos de intercambio entre el predio estatal y los inmuebles ofrecidos por el sector privado deberán determinarse mediante un informe técnico fundado de la Comisión Valuadora Provincial.

Régimen de Iniciativa Privada: faculta la incorporación de propuestas de inversión privada a los pliegos de bases y condiciones del llamado licitatorio.

Destino del nuevo inmueble: el futuro edificio deberá emplazarse en un entorno con acceso a servicios públicos y afectarse de manera exclusiva a la atención de adultos mayores dependientes del sistema público de salud.

Frente a las consultas sobre el destino comercial o inmobiliario que un privado pueda darle al predio de Boulogne Sur Mer una vez transferido, Montero señaló que el objetivo del proyecto radica en resolver la infraestructura para los adultos mayores y que el valor del terreno actual constituye la herramienta presupuestaria para concretarlo.

En la misma presentación legislativa, la cartera de Salud ingresó otros dos proyectos: la modificación de la Ley de Farmacias para autorizar la distribución y venta de medicamentos mediante plataformas de entrega a domicilio, y la adecuación de la estructura salarial para el personal encuadrado en el Régimen 15.