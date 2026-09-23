El presidente de la CAME analizó con Cornejo la crisis de las pymes en Mendoza

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, visitó este miércoles Mendoza y mantuvo varias reuniones con un eje temático principal: la crisis de las pymes de distintos sectores. Una cuestión que también atravesó un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo.
Para Diab, tanto las pymes comerciales como las de la industria se ven sacudidas por el mal momento del consumo. Por eso, el responsable de CAME, que tiene a la Federación Económica de Mendoza (FEM) como su pata local, abordó con Cornejo la eventual salida de la crisis.
Durante el encuentro, Diab manifestó su preocupación por la situación económica. Y enfatizó la necesidad de avanzar en un nuevo marco impositivo que favorezca a pequeñas y medianas empresas argentinas.
La visita del dirigente sectorial se da luego de confirmarse una nueva caída de las ventas minoristas, que no repuntan en lo que va del año y reflejan la crisis. Panorama que tiene su correlato en Mendoza con el cierre de varios locales comerciales y la salida de marcas históricas del centro mendocino.
Cómo insertar a las pymes en petróleo y minería
Al respecto, previo a reunirse con el gobernador, el presidente de CAME había hecho referencia al crecimiento del comercio electrónico en contraste con el mal momento de las ventas físicas. Y reconoció que si bien es un fenómeno creciente que llegó para quedarse "no alcanza a compensar" ese derrumbe del formato comercial tradicional.
Pero más allá del difícil contexto para las actividades que más sufren la recesión económica, Diab y Cornejo abordaron además el potencial de las industrias extractivas. Y sobre todo cómo facilitar el acceso a las pymes como proveedoras.
De hecho, el titular de CAME y el gobernador conversaron sobre los avances en reconversión productiva y sobre las regalías hidroeléctricas y mineras. En tal sentido, Diab remarcó que la cámara cuenta con su división Gas, Petróleo y Minería que "integra y fortalece a las pymes dentro de la cadena de valor energética y extractiva".
También participaron de la actividad el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; y el titular de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero.
En pocas palabras
- Reunión clave: el presidente de CAME, Ricardo Diab, analizó con el gobernador Alfredo Cornejo la crisis que atraviesan las pymes de Mendoza.
- Preocupación y propuestas: Diab expresó inquietud por la caída del consumo y solicitó un nuevo marco impositivo favorable para las pymes.
- Oportunidades futuras: se exploró la inserción de pymes como proveedoras en sectores de petróleo y minería, promoviendo la reconversión productiva.