El presidente de la CAME analizó con Cornejo la crisis de las pymes en Mendoza

Para el titular de CAME, las pymes necesitan pagar menos impuestos para superar la crisis que las castiga. Foto: Prensa de Gobierno

La visita del dirigente sectorial se da luego de confirmarse una nueva caída de las ventas minoristas, que no repuntan en lo que va del año y reflejan la crisis. Panorama que tiene su correlato en Mendoza con el cierre de varios locales comerciales y la salida de marcas históricas del centro mendocino.

Cómo insertar a las pymes en petróleo y minería

Al respecto, previo a reunirse con el gobernador, el presidente de CAME había hecho referencia al crecimiento del comercio electrónico en contraste con el mal momento de las ventas físicas. Y reconoció que si bien es un fenómeno creciente que llegó para quedarse "no alcanza a compensar" ese derrumbe del formato comercial tradicional.

Pero más allá del difícil contexto para las actividades que más sufren la recesión económica, Diab y Cornejo abordaron además el potencial de las industrias extractivas. Y sobre todo cómo facilitar el acceso a las pymes como proveedoras.

De hecho, el titular de CAME y el gobernador conversaron sobre los avances en reconversión productiva y sobre las regalías hidroeléctricas y mineras. En tal sentido, Diab remarcó que la cámara cuenta con su división Gas, Petróleo y Minería que "integra y fortalece a las pymes dentro de la cadena de valor energética y extractiva".

También participaron de la actividad el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; y el titular de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero.