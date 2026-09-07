Las ventas minoristas volvieron a caer en agosto y no repuntan en lo que va de 2026

De acuerdo con el relevemiento hecho por CAME a 1.152 comercios pymes de todo el país, la caída real de ventas de agosto les reflejó otra vez la pérdida de poder adquistivo de los consumidores. Y las dificultades de pymes y negocios de cercanía para consolidar un sendero de recuperación.

Disparidad: los rubros que crecieron en ventas y los que cayeron

A pesar de la caída global del índice, el comportamiento no fue uniforme en todos los segmentos comercializados. De los 7 rubros relevados, 4 lograron cerrar el mes con variaciones interanuales positivas, lo que mitigó el índice a solo -0,2%:

Perfumería: encabezó las subas con un destacado incremento de 12,8% respecto al mismo mes del año anterior. Se sintió el efecto del Día del Niño en las ventas.

Textil e indumentaria: se ubicó en segundo lugar con un aumento de 6,4% interanual, con recambio de temporada y menos prendas por ticket.

Calzado y marroquinería: registró una leve mejora de 1,2%, apalancada por la venta de zapatillas de entrenamiento y calzado escolar.

Ferretería, materiales eléctricos y construcción: logró mantenerse en terreno positivo con una variación marginal del 0,3%. Pese a la caída promedio de ventas minoristas, el de perfumería fue el rubro que más creció durante agosto según CAME.

Por el contrario, los tres rubros restantes mostraron caídas que terminaron arrastrando el promedio general del comercio minorista pyme a terreno negativo:

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: registró la mayor caída de agosto, con un retroceso del 4,8%, por el freno en el gasto de decoración y sólo sostenido por la reposición mínima de vajilla.

Alimentos y bebidas: mostró un descenso de 2,5% interanual. Se atribuye a la suba de tarifas y a un endeudamiento de los hogares que creció.

Farmacia: experimentó una baja de 0,5%.

Pymes, con peores condiciones para operar y sin ganas de invertir

Como todos los meses, una encuesta de CAME busca actualizar la experiencia de los comercios pymes en cuanto a su nivel de actividad. Y al mismo tiempo reflejar su expectativa para el próximo año, incluida su vocación por invertir.

El análisis cualitativo sobre el desempeño diario de los comercios deja al descubierto un clima de cautela y desgaste en la estructura pyme. Al ser consultados sobre la evolución de su negocio frente al año pasado:

47,4% de los comerciantes indicó que su nivel de actividad se mantuvo sin cambios (-0,7 puntos en relación a julio).

La proporción de negocios que reportó un empeoramiento en sus condiciones operativas subió a 46,5%, es decir, 2 puntos más que el mes anterior (44,5%).

Únicamente6,1% de las pymes consultadas reportó una mejora en su desempeño operativo durante agosto.

Esta percepción sobre el presente también influye de manera directa en la toma de decisiones estratégicas y financieras. Al indagar sobre los planes de inversión y el destino de los fondos, la mayoría descartó invertir en este momento.

En cifras, 57,9% consideró que no es un momento adecuado para concretar inversiones en sus empresas. En tanto, 28,6% no fijó una postura definida y solo 13,5% respondió afirmativamente sobre la posibilidad de expandirse.

Expectativas 2027: para 6 de cada 10 la situación económica no mejorará

A pesar del complejo panorama que reflejan las cifras del presente, la visión hacia los próximos 12 meses muestra una división de posturas con un sesgo de moderado optimismo:

43,9% de las pymes prevé que su situación económica continuará sin grandes modificaciones.

42,8% estimó un escenario futuro superior , levemente más que en la encuesta de julio.

13,3% restante proyecta un deterioro en las condiciones de su negocio.

De este modo, el sector comercial minorista pyme atraviesa la segunda mitad del año intentando equilibrar un consumo golpeado y costos operativos al alza con expectativas de estabilización para el mediano plazo.