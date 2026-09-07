El RIGI sumó un megaproyecto para producir fertilizantes a cargo de Pampa Energía

Según las estimaciones oficiales, el esquema prevé ventas al exterior por encima de los U$S800 millones anuales. En tanto, la etapa de construcción de la infraestructura civil e industrial demandará más de 4.800 puestos de trabajo directos e indirectos.

Plan de inversión de Pampa Energía hasta 2029

El plano técnico incluye el montaje modular de dos unidades productivas gemelas de urea granulada, con capacidad para procesar 3.000 toneladas diarias cada una. La provisión de materias primas estará a cargo de una planta principal de amoníaco.

El flujo de fondos se ejecutará entre 2026 y 2029. Durante los primeros 24 meses de vigencia del esquema, el monto acumulado alcanzará los U$S1.666 millones. La fase inicial requerirá U$S1.105 millones hasta fines de 2027, en tanto la etapa posterior completará la puesta en marcha con U$S1.588 millones adicionales.

La construcción se encomendó bajo la modalidad "llave en mano" al consorcio integrado por la firma Tecnimont y la constructora Sacde. Economía autorizó de forma excepcional computar la labor de esta última dentro del cupo para proveedores locales.

Impacto del RIGI en la balanza comercial

En la actualidad, el nivel de exportaciones de este insumo es prácticamente nulo. La falta de infraestructura obliga al país a importar en promedio 1,3 millones de toneladas anuales para cubrir el consumo agropecuario.

Con las garantías del régimen, se busca revertir este déficit estructural para transformar a la Argentina en un proveedor internacional. La sustitución gradual de compras externas aliviará la presión sobre las reservas del Banco Central y garantizará un canal estable para el ingreso de divisas.