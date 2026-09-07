El RIGI sumó un megaproyecto para producir fertilizantes a cargo de Pampa Energía

El gobierno nacional aprobó la adhesión al RIGI del megaproyecto "Fertilizantes" impulsado por la firma Pampa Energía, que prevé una inversión total de U$S2.700 millones. La iniciativa contempla levantar una planta industrial de urea granulada en Bahía Blanca con el objetivo de abastecer la demanda del sector agrícola e incentivar los envíos comerciales al mercado exterior.
El megaproyecto de Pampa Energía bajo el RIGI
La decisión administrativa se ratificó mediante la Resolución 1468/2026 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. El texto encuadra la propuesta como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo dentro del sector de petróleo y gas.
El complejo fabril se erigirá en un predio de 80 hectáreas en el Puerto de Ingeniero White. Dicha ubicación resulta estratégica por su conexión logística con las vías de transporte marítimo y las redes de gasoductos procedentes de Vaca Muerta.
Según las estimaciones oficiales, el esquema prevé ventas al exterior por encima de los U$S800 millones anuales. En tanto, la etapa de construcción de la infraestructura civil e industrial demandará más de 4.800 puestos de trabajo directos e indirectos.
Plan de inversión de Pampa Energía hasta 2029
El plano técnico incluye el montaje modular de dos unidades productivas gemelas de urea granulada, con capacidad para procesar 3.000 toneladas diarias cada una. La provisión de materias primas estará a cargo de una planta principal de amoníaco.
El flujo de fondos se ejecutará entre 2026 y 2029. Durante los primeros 24 meses de vigencia del esquema, el monto acumulado alcanzará los U$S1.666 millones. La fase inicial requerirá U$S1.105 millones hasta fines de 2027, en tanto la etapa posterior completará la puesta en marcha con U$S1.588 millones adicionales.
La construcción se encomendó bajo la modalidad "llave en mano" al consorcio integrado por la firma Tecnimont y la constructora Sacde. Economía autorizó de forma excepcional computar la labor de esta última dentro del cupo para proveedores locales.
Impacto del RIGI en la balanza comercial
En la actualidad, el nivel de exportaciones de este insumo es prácticamente nulo. La falta de infraestructura obliga al país a importar en promedio 1,3 millones de toneladas anuales para cubrir el consumo agropecuario.
Con las garantías del régimen, se busca revertir este déficit estructural para transformar a la Argentina en un proveedor internacional. La sustitución gradual de compras externas aliviará la presión sobre las reservas del Banco Central y garantizará un canal estable para el ingreso de divisas.
En pocas palabras
- Pampa Energía: ratificaron el megaproyecto para planta de urea en Bahía Blanca bajo el RIGI.
- Inversión y Exportación: se prevé una inversión de U$S2.700 millones con ventas al exterior por más de U$S800 millones anuales.
- Impacto Económico: buscará revertir el déficit de fertilizantes y posicionar a Argentina como proveedor internacional.